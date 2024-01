Las autoridades de Alabama han llevado a cabo la primera ejecución con nitrógeno líquido a un preso sentenciado a muerte en Estados Unidos. Los hechos han tenido lugar en el Centro Correccional William Holman en Atmore este jueves, 25 de enero. El reo iba a ser sometido a la inyección letal en 2022, pero no se encontró una vía intravenosa y la pena se suspendió.

Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos por matar a una mujer en 1988. Este jueves fue ejecutado con el método de nitrógeno líquido, que consiste en atar al reo a una camilla y colocarle una máscara facial para evitar que pueda respirar oxígeno. Smith estuvo consciente durante varios minutos, convulsionando y tirando de las ataduras. 22 minutos después, fue declarado muerto.

Sus últimas palabras, según recoge Associated Press, fueron las siguientes: «Esta noche, Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Me voy con amor, paz y luz». Además, se despidió de sus familiares -allí presentes- diciéndoles: «Gracias por apoyarme, os amo a todos».

Este tipo de aplicación de la condena a muerte ha sido muy criticada por ser algo experimental y muy dolorosa para el condenado y los presentes en la sala. Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, señalando que este método «supone un trato cruel, inhumano y degradante». El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado, además, que «la pena de muerte es inconsistente con el derecho a la vida» y ha pedido a los Estados que «pongan en marcha una moratoria».

En la misma línea se ha pronunciado el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que ha «lamentado» esta ejecución «particularmente cruel e inusual».

US: 🇪🇺deeply regrets the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama by forcing him to breathe in pure nitrogen: a particularly cruel & unusual punishment, esp. after failed execution attempt in Nov’22. EU strongly opposes the #deathpenalty at all times. https://t.co/vHhmLVkjyV

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) January 26, 2024