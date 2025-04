La anticlerical Belarra recurre a la Biblia para despedir a Francisco: «Estuve desnudo y me cubristeis»

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ex ministra de Derechos Sociales, se ha despedido del Papa Francisco con una cita de la Biblia, en concreto, con un versículo del Evangelio de San Mateo. «‘Estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis. ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis’ Que la tierra le sea leve al Papa Francisco», ha dicho la líder de Podemos este lunes.

La líder de Podemos, quien se ha mostrado en varias ocasiones crítica con la Iglesia, ha publicado este sentido mensaje en sus redes sociales tras la muerte del Pontífice, que falleció a las 7:35 de la mañana de este lunes. Belarra se ha unido a una larga lista de políticos de izquierda que han despedido al Papa Francisco.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, Mónica García, ministra de Sanidad o incluso Arnaldo Otegi, líder de Bildu, son algunos de los que han valorado de forma positiva la figura de Francisco el día de su muerte. Muchos de ellos también han manifestado en más de una ocasión posiciones contrarias a la Iglesia. «Muchos católicos de derechas celebrarán el fallecimiento del Papa Francisco y muchos ateos de izquierdas —con todas las contradicciones— soltaremos una lagrimita», ha llegado a decir Pablo Echenique, uno de los fundadores de Podemos.

Belarra ya había mostrado con anterioridad simpatía hacia Francisco. Cuando en diciembre de 2021 la ministra Yolanda Díaz, por entonces su compañera en el Gobierno de coalición, se reunió con el Papa, a Belarra le pareció una gran oportunidad para luchar «contra las injusticias sociales». «Es estupendo. Me parece fenomenal. Y creo que es la mejor noticia porque tenemos mucha sintonía de las luchas contra las injusticias sociales que tiene el papa», celebró la líder de Podemos en aquella ocasión.

La líder de la formación morada también mostró su «sintonía» con el Pontífice, al tiempo que ponía en duda el trabajo de la Iglesia en España, meses antes, en abril de 2021. La entonces ministra de Derechos Sociales dirigió una carta a Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), señalando que la Iglesia católica española estaba «lejos de cumplir los compromisos exigidos por el Papa».

«A diferencia de otros países europeos donde se han llevado a cabo investigaciones independientes, España no ha investigado aún en profundidad el problema de la pederastia en el seno de su Iglesia. Parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos», criticó Belarra en su misiva.

La ex ministra acusaba a la Iglesia católica española de haber sido «cómplice con la violencia sexual hacia los niños» y ponía al Pontífice como referencia. «El Papa Francisco se ha mostrado en los últimos años especialmente beligerante contra esta lacra, llegando a exigir la renuncia de los obispos que encubren estos casos», decía Belarra.