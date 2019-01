Sánchez pide a la oposición apoyo en la postura de su Gobierno sobre Venezuela

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuerda que en Europa se han puesto de acuerdo Angela Merkel, Emmanuel Macron y él mismo pese a ser de tres familias políticas diferentes por la importancia del asunto

Tras su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la oposición en España que apoyen la postura del ejecutivo que preside respecto a la cuestión venezolana, al considerar que se trata de una cuestión suficientemente importante como para que el gobierno tenga el respaldo de todos los partidos políticos.

Sánchez ha puesto como ejemplo para solicitar el apoyo del PP de Pablo Casado y del Ciudadanos de Albert Rivera el hecho de que Angela Merkel, Emmanuel Macron y él mismo “nos hemos puesto de acuerdo” con una postura comunitaria “pese a ser de tres familias políticas diferentes”. Fuentes de Moncloa, además, reprochan a los dos partidos españoles que sí han reconocido ya a Juan Guaidó, antes que el sábado lo certifique el gobierno, que en este tipo de políticas el PSOE siempre había apoyado al gobierno de Mariano Rajoy.

El jefe del ejecutivo considera que la crisis en Venezuela es de gran “importancia” para fijar una postura común como país. Una postura, la de España, que también difiere de la postura mejicana que defiende López Obrador. Pese a que Sánchez no reconocerá hasta el sábado a Juan Guaidó, si Nicolás Maduro no ha convocado elecciones libres y democráticas previamente, en México el gobierno de momento no se plantea el reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino.

López Obrador ha explicado que su país “estaríamos en condiciones de participar, si se nos solicitan, para que puedan sentarse las dos partes del conflicto y dialogar sin condiciones”. El presidente mejicano considera importante “que se convenzan a todas las partes para sentarse a dialogar sin confrontación” para que finalmente “los venezolanos resuelvan el conflicto”. El mandatario mejicano pide “que se exploren todas las vías” pero “respetando la decisión de los venezolanos”.

Contacto con Lilian Tintori

Desde el Gobierno también aseguran que el Presidente del Gobierno mantiene un contacto directo e intenso con la opositora venezolana Lilian Tintori, con quién se había dejado ver en distintas ocasiones, pero con quien no se ha reunido personalmente desde que asumió la presidencia el pasado mes de junio. No obstante, añaden esas fuentes a OKDIARIO, Sánchez habla como mínimo una vez al mes por teléfono con Tintori.