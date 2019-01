Ramón López, diputado de Venezuela: “Tanta defensa de Podemos a Maduro y Chávez no puede ser gratis”

Ramón López, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido 'Primero Justicia', recibe a OKDIARIO tras la elección de Juan Guiadó como nuevo presidente. Una legitimidad que el Gobierno español no reconoce alegando que “hay que evitar situaciones traumáticas”.

El dictador Nicolás Maduro no está dispuesto a entregar el poder al nuevo presidente venezolano, Juan Guiadó, elegido por los miembros de la Asamblea Nacional, tal y como dirime la Constitución venezolana. Hace cuatro días estallaron de nuevo los disturbios en Venezuela contra la dictadura de Maduro, que hasta el momento se han saldado con 26 muertos y más de 300 detenidos.

PREGUNTA. ¿Qué le parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no reconozca a Juan Guiadó como presidente legítimo de Venezuela?

RESPUESTA. Somos respetuosos con los gobiernos de los diferentes países y, sobre todo, con los gobiernos donde residimos muchos venezolanos. Pero esperamos que de verdad el gobierno español se pronuncie porque España ha vivido una historia de solidaridad con Venezuela. Nosotros somos pueblos hermanos y los pueblos hermanos se ayudan en momentos estelares de la vida. Nosotros no estamos incidiendo en nada que no tenga que ver con la Constitución y las leyes, sino en el valor universal de la democracia. El Gobierno español debe preservar lo que ha sido una lucha española por preservar su democracia.

P. Sánchez alega que no quiere que se produzcan hechos traumáticos.

R. ¿Qué hay más traumático que a esta hora hay más de 20 muertos en Venezuela porque Nicolás Maduro no quiere entregar el poder? Y eso sin contar los últimos 20 años, porque este no es un proceso de dos días. Nicolás Maduro no es presidente constitucional de Venezuela. A Maduro se le agotó el mandato el 10 de enero y la Asamblea Nacional lo que se está haciendo es activar los mecanismos constitucionales para generar un gobierno de transición.

López: “El ex presidente Zapatero ha jugado más a Gobierno que a mediador. Su actitud no ha sido imparcial. Es el momento en el que no puede haber más mediaciones sino que lo que tiene que haber es reconocimiento”.

P. ¿Qué papel ha jugado durante todo este tiempo el ex presidente Rodríguez Zapatero?

R. El ex presidente Zapatero ha jugado más a Gobierno que a mediador. Su actitud no ha sido imparcial y ha venido cambiado con el tiempo. Cada vez más a favor de los postulados del gobierno (chavista). Es el momento en el que no puede haber más mediaciones, sino que lo que se tiene que producir es reconocimiento. Un reconocimiento de la comunidad internacional a un gobierno legítimamente constituido para que Juan Guiadó pueda reestablecer el orden constitucional y que el dictador se vaya.

P. Hay otros actores españoles que han jugado un papel muy importante en la dictadura de Maduro. Estoy hablando de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Errejón. ¿Saldrán papeles o documentos cuando el nuevo presidente levante las alfombras?

R. Tanta defensa debe ser por algo. No puede ser una simple coincidencia ideológica por el hecho de ser comunistas. Algo más tiene que haber cuando se ven todos los días vulneración de los derechos humanos de todos los venezolanos.

P. Entonces, ¿saldrán pruebas?

R. Tanta defensa no puede ser de gratis. Hay presuntamente elementos de que ellos asesoraban al gobierno de Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Aquí tenemos que nombrar a Chávez, porque Chávez es el causante original de toda esta desgracia venezolana.

P. ¿Podría desembocar en un enfrentamiento o guerra civil?

R. Estamos haciendo todo lo posible para que la salida sea pacífica. Para que Maduro y su séquito se vayan del país y faciliten la transición. España es modelo de transición. Es posible que haya una transición en Venezuela. Pero, en todo caso, los venezolanos están en este momento en las calles reclamando su derecho. No puede haber guerra civil cuando casi el 90% de la población está en contra del gobierno (de Maduro). Hay unos colectivos armados, unos delincuentes armados por el gobierno que oprimen al resto del pueblo