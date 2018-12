Cristina Fernández echa la culpa a Macri de sus problemas con la Justicia

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha denunciado la existencia de una justicia "a la carta" al servicio de lo que dicten su sucesor, Mauricio Macri, y algunos medios críticos con el kirchnerismo, después de que la ahora senadora fuese procesada formalmente por la conocida como 'causa de los cuadernos'.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de la ex presidenta como responsable de una asociación ilícita y 27 cargos de cohecho, lo que sitúa a Cristina Fernández un paso más cerca del banquillo. Su condición de aforada, sin embargo, le salva por ahora de cualquier medida de prisión preventiva.

Fernández ha reaccionado al último anuncio judicial a través de Twitter, donde ha acusado al tribunal de seguir los dictámenes que había publicado la semana pasada el periódico ‘Clarín’. “Digo yo: ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, ‘Clarín’ y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, ha lamentado.

A un paso del banquillo

Además de la ex presidenta, también está acusado en la misma Julio de Vido, ex responsable de Planificación, así como un ex secretario de Obra Pública y un antiguo subsecretario de Control y Coordinación. Todos ellos están ya detenidos a la espera de que avance el proceso.

Los jueces de la Cámara Federal han dado validez a los cuadernos redactados por el chófer Óscar Centeno entre 2005 y 2010, hasta el punto de considerarlos el documento “más detallado que se pueda tener” sobre la “corrupción enquistada en el corazón del Gobierno de la última década”.