Andrés Pastrana: “Santos es el presidente más corrupto de la historia de Colombia”

El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana lidera el Partido Conservador, que forma parte de la Coalición Despierta, la alianza conformada por quienes respaldaron el NO en el plebiscito —por el Acuerdo de Paz alcanzado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos con la narcoguerrilla de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, entre los cuales está también el ex presidente Álvaro Uribe y su partido, Centro Democrático.

El año 2016 marcó un antes y un después en la historia reciente del país, en su forma de hacer política, en el discurso de los principales líderes y también en la convivencia ciudadana. El 27 de mayo, los colombianos están convocados a votar por un nuevo presidente, pero la cmpaña lleva años en marcha. Para saber más sobre este tema, la revista Zeta de Venezuela y OKDIARIO han entrevistado en exclusiva a Pastrana.

PREGUNTA.- ¿Qué condiciones debe reunir el próximo Presidente de Colombia?

RESPUESTA.- El próximo Presidente de Colombia, lo que tiene que hacer es interpretar el sentimiento de los colombianos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de paz. Hay que ajustar los acuerdos que hay que hacer para obtener una verdadera paz en Colombia, una paz duradera. Ese será el mayor reto.

P.- ¿La Coalición Despierta es solo producto del NO o tienen un programa de gobierno conjunto? Y de tenerlo, ¿podría mencionarnos tres medidas concretas relacionadas con el pacto entre el terrorista Timochenko y el presidente Santos?

R.- Estamos trabajando en un programa conjunto, por supuesto, que incluye cuatro temas fundamentales. El primero tiene que ver con el tema de economía. El presidente Santos deja un país quebrado, un país en el que ha caído la inversión extranjera, en el que tenemos que volver a generar empleo, tenemos que trabajar muy duro para sacar al país adelante.

El segundo tema fundamental es el de la corrupción. Tal vez diríamos que el gobierno del presidente Santos es el más corrupto de toda la historia. Inclusive yo he pedido la vacancia [destitución] del cargo de presidente de la República, de acuerdo a la Constitución colombiana, porque está absolutamente comprobado la entrada de los recursos de Odebrecht a la campaña de Santos, tanto en 2010 como en 2014. Y la Ley colombiana es explícita en que nadie podrá recibir recursos de personas jurídicas o naturales del extranjero. Y en el caso del Presidente de la República, si se comprueba que recibió recursos en campaña, se le debe aplicar la vacancia; por eso yo ya hice esa denuncia frente al Congreso.

P.– ¿Y el resto de puntos clave?

R.– El tercer tema es la educación, ciencia y tecnología, si queremos de verdad incrustarnos en la economía mundial. Por último está el tema de la paz, que en la alianza por la reconstrucción de Colombia hemos sido clarísimos en tres asuntos fundamentales relacionados con la paz. El primero es el tema del narcotráfico: hoy, Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. Las FARC son el mayor cartel de droga del mundo y no han dado el nombre de sus socios, no se sabe dónde están localizados sus laboratorios. Aun así, todos sabemos que los socios de la FARC son el Cartel de los Soles en Venezuela y los carteles mexicanos, especialmente el Cartel de Sinaloa, que está catalogado como el narco-cartel más rico del mundo. El segundo asunto relacionado con la paz es la reparación, porque la narcoguerrilla dice que no tiene recursos para indemnizar a sus víctimas, pero allí hay que hacer un esfuerzo importante, quizás el más importante de todos: reparar a las víctimas.

Y el tercer asunto relacionado con la paz, es el tema de Justicia. Según este acuerdo de Santos, los líderes de las FARC que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad no van a pagar ni un segundo de cárcel, inclusive pueden ser elegidos presidente de Colombia o miembros del Congreso, después de haber masacrado. Por eso hay que ser duros con ese acuerdo, para que se cumpla con la verdad, justicia y reparación que va a permitir la verdadera paz fortalecida, la paz de verdad, duradera.

P.– ¿Quién será el candidato de Coalición Despierta?

R.– El candidato de la Alianza va a ser escogido el próximo 20 de enero. Hemos estado trabajando con Marta Lucía Ramírez o Iván Duque, por ejemplo, pero ese día tendremos los mecanismos para escoger un candidato único a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia. Están trabajando también los equipos por tener un programa único que vamos a presentar en esa Alianza por la reconstrucción de Colombia.

P.– ¿Hay división en el pueblo colombiano después del Plebiscito que ganó el NO con apenas el 50,21%?

R.– En España y en Europa se habla como alguien que ganó el Premio de Nobel de Paz y que el 75% está en contra de ese acuerdo de paz. Pero lo que está ocurriendo es que hoy el 75% de la población no está de acuerdo en cómo se ha implementado ese proceso.

P.- ¿Es posible que las FARC lleguen al poder?

R.- No. Pero les hemos dado la opción de hacer política sin igualdad de condiciones. El Gobierno de Colombia les dio televisión, radio, les van a financiar la campaña, entonces tenemos que tener mucho cuidado.

P.– ¿Conoce usted el caso de Electricaribe, filial de Gas Natural Endesa, que fue expropiada tras no recibir los pagos que el Estado debía hacer y, una vez arruinada, la quieren devolver? ¿Hay seguridad jurídica para invertir en Colombia?

R.- Electricaribe es apenas uno de los ejemplos de cómo el Gobierno está ahuyentando la inversión extranjera por la falta de seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay confianza y si no hay confianza, no hay inversión. Eso es uno de los mayores retos que tiene el próximo presidente.