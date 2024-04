A veces hay determinados alimentos más complicados de cocinar que otros, es el caso de los camarones que son bastante peculiares en determinadas zonas de España. Para que no te equivoques te damos a conocer los trucos para saber si los camarones están bien cocidos.

Una de las cosas más importantes que puedes hacer es verificar que tales alimentos están a la temperatura perfecta y medirlo entonces con un termómetro.

Cómo saber que los camarones están bien cocidos

Comentábamos sobre la temperatura. Pues bien, resulta los camarones cocidos debe alcanzar los 145°F (63°C) para garantizar que estén completamente cocidos y seguros para comer.

Al comprarlos deben estar ya bien establecidos y a punto. Para esto pregunta a quienes te lo compran que son quienes tienen mayor información de todo y son expertos profesionales.

El color

Otra cosa en la que fijarse es en su color, algo indispensable que muchos alimentos para ver si realmente se pueden comer.

En este caso, los camarones deben ser blancos pero con colores rosados o naranjas. Entonces están óptimos y si el camarón tiene un aspecto blanco mate u opaco, entonces a lo mejor está demasiado hecho.

Si el color es gris, es mejor que lo deseches porque podría estar en mal estado.

Según la textura

Para saber si está hecho, hay más cosas que puedes hacer. Por ejemplo, apretar el camarón y ver si realmente está tierno o al punto. Cuando está crudo, entonces lo notarás más viscoso. Si al contrario se ha pasado de hecho, lo notarás algo duro.

Forma de los camarones

Fíjate también en la forma de estos alimentos. En general, si están crudos y entonces poco hechos, suelen estar curvados, pero cuando están cocidos, se enderezan. Si estás cocinando camarones con cáscara, también notarás que la cáscara se vuelve más fácil de quitar.

La cocción

Es otra señal. Estar atento al tiempo de cocción. Esto varía dependiendo del método de cocción y el tamaño de los camarones.

Si los hierves debes esperarte de 2 a 3 minutos. Es entonces cuando hay que verificar el color, la forma, la textura o la temperatura que ya hemos establecido tras estos minutos.

En la sartén, debes entonces esperar de 4 a 5 minutos por lado, dependiendo del tamaño.

Cuando no comer los camarones

No comprar en lugares que están al aire libre o no son de confianza

Respecto a si debemos o no comer ciertos alimentos como los camarones, es mejor no hacerlo en lugares que no sean seguros o que sospechemos que no cumplen con las normas. Esto pasa en mercadillos de aire libre, de dudosa procedencia o de lugares que no sean de confianza.

Mal cocidos

Hemos establecido cuando saber que están bien cocidos, y es importante dar con el momento en que es mejor no comerlos. Evidentemente debes evitar consumirlos cuando estén crudos o mal cocidos, ello lleva riesgo de intoxicación alimentaria debido a bacterias, virus o parásitos presentes en el marisco sin cocinar.

Cuando están en mal estado

Hemos visto que, por el color y la temperatura, se pueden saber si están en mal estado. No te los comas si sospechas que puede ser así. Es el caso de notar que hay un olor realmente desagradable, una textura viscosa, un color algo grisáceo y poco brillante, más bien apagado.

Cuando hay alergia a los mariscos

Además de en mal estado, hay otras circunstancias que hacen que no debas comer tales mariscos. Y es tener alergia a ellos y en especial a este tipo de productos. Si no vas con cuidado, hay alergias más graves y puedes tener un contratiempo. A veces pasa que uno no sabe que tiene esta alergia hasta que se está en contacto con el producto.

Una vez pasa es cuando suceden entonces reacciones alérgicas. Si sospechas de algo, hay pruebas en el médico para saber si uno es alérgico a un alimento o medicamento.

Determinadas enfermedades

Cuando uno tiene algunos problemas de salud, también es mejor no comer camarones. Es el caso de enfermedades hepáticas o problemas de inmunidad comprometida. Si se comen mariscos en general, bajo estas condiciones, aumenta entonces el riesgo de tener complicaciones en sus problemas y aumentan así las complicaciones relacionadas con la contaminación bacteriana.

Cuando hay embarazo

También hay razones según las etapas de la vida de cada uno. Se aconseja que las mujeres embarazadas eviten comer mariscos crudos o poco cocidos por el riesgo de intoxicación alimentaria. Además está la exposición potencial a contaminantes como el mercurio, que puede dañar tanto a la madre como al desarrollo del feto.

En el médico nos darán los consejos apropiados para saber qué se debe comer y qué no según este estado, y también bajo las circunstancias de cada uno. Es mejor ser cuidadoso durante estas etapas de la vida y con tales temas algo más delicados.