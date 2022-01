Hablamos de una zona que no suele trabajarse más como otras. Y todo el cuerpo debe moverse y ejercitarse. En este artículo te damos los trucos para eliminar grasa en las rodillas porque todos podemos tener este problema antes o temprano.

Comer bien y hacer ejercicio es básico para que poder hacer un tratamiento a medida con el fin de reducir la grasa que hay en esta zona.

Cómo eliminar grasa de las rodillas

Ejercicio diario

Si no sueles hacer mucho deporte, ponte las pilas. Pues ahora toca hacer ejercicio sí o sí, y si puede ser cada día mucho mejor. Entre aquellas disciplinas que más conviene para alisar esta zona de la pierna está el running, nadar, además de aquellos ejercicios de alta intensidad, HIIT.

También se pueden combinar con el fitness, el baile, las zancadillas y mucho otro relacionado con esta disciplina.

Beber mucha agua

Hay que hidratarse correctamente a diario. Pues para perder grasa, sea de la zona que sea, es vital beber agua en gran medida. Mientras que también se recomiendan aquellos alimentos ricos en agua.

Reduce los fritos y la sal

Del mismo modo, lo ideal es pasarse a un estilo de vida más sano, y no solamente haciendo ejercicio, si no también comiendo correctamente. Pues además de beber mucha agua, hay que reducir los alimentos fritos y especialmente los que lleven más sal porque ello evita que la grasa se acumule en diversas zonas del cuerpo.

Qué comer entonces

Por esto debemos sustituir los alimentos más malos por aquellos más saludables como las verduras, las hortalizas o las frutas.

A la hora de comer carne, siempre es mejor elegir más magra y blanca, como las aves.

Masajes en las rodillas

Todas estas rutinas vistas anteriormente pueden complementarse con los masajes en las rodillas. Son realmente necesarios, y siempre realizados por expertos, con el fin de saber dónde actuar especialmente.

Cremas reductoras

Las cremas reductoras son una buena ayuda para reducir la grasa de diversas zonas del cuerpo. Ahora bien, no son la única solución. Es decir que la grasa no se atenuará si no ejercitamos la zona y comemos correctamente.

Tratamientos estéticos

Esto también pasa cuando hemos optado por un tratamiento estético, porque de nada sirve si no hacemos lo anterior.

Entre los tratamientos estéticos podemos destacar la liposucción de rodillas, así como la carboxiterapia, la mesoterapia, y muchos otros. El centro debe darnos las bases y las recomendaciones sobre el tipo de terapia a realizar.