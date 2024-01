Todos los usos que les puedes dar a tus vaqueros viejos

Aunque tengas unos jeans duraderos llegará un momento en el que deberás decirle adiós. Este material tiende a desgastarse y ya no puedes salir a la calle con él porque está deteriorado. Sin embargo, eso no significa que debas ya desecharlo sino que puedes aprovechar para reciclarlos. La tela de estas prendas es ideal para cubrir objetos y crear manualidades realmente por su resistencia y gran versatilidad. Mira los usos que les puedes dar a tus vaqueros viejos.

Esto te permitirá darle una nueva vida a tus jeans cuando pasan de moda o cuando ya no te sirven porque has aumentado de kilos o has adelgazado. Evidentemente puedes regalárselos a alguien, pero si para ti tienen un valor especial valdrá la pena que los reutilices en otros elementos caseros.

Los usos que les puedes dar a tus vaqueros viejos

Delantales

Puedes recordar tus aventuras con esos pantalones cada vez que cocines si haces con ellos un delantal para cubrirte del aceite caliente y otros productos. Solamente tienes que cortarles las piernas, abriendo la tela con una tijera y cortándola según el diseño que quieras para el delantal. Al finalizar, asegúrate de coser las tiras de atar y añade algunos complementos para darle un aspecto atractivo. Entre ellos botones, bordados y pegatinas.

Bolsos

Al igual que los delantales, no hace falta que seas un experto en la confección de accesorios ni un especialista en complementos de moda como los bolsos. Échale un vistazo a los diseños en Internet. Basta que cortes la tela y la unas con máquina de coser añadiendo un cierre para proteger los objetos del bolso.

Cama para la mascota

¿Buscas crear un obsequio a tu perro o a tu gato pero sin gastar demasiado? Compra un almohadón para mascotas. Algo sencillo y que sea muy barato. Posteriormente recúbrelo con la tela del jean. Como están acostumbrados a tu olor, no dudarán en dormir allí por la noche o para disfrutar una siesta.

Organizador

Los bolsillos de los vaqueros tienen espacio suficiente para almacenar en ellos lápices y otros artículos pequeños de esos que suelen perderse. Puedes colgar los jeans como adornos navideños para decorar y, de paso, guardar en sus bolsillos las cosas de la escuela de los pequeños del hogar.

Cojines

Si no tienes hijos que vayan al colegio pero sí necesitas unos cojines nuevos para tu sillón, puedes cortar la tela de uno o varios jeans para recubrirlos. Considerando su durabilidad es una buena alternativa por la cual optar si recibes visitas o vas a llevar tus cojines de viaje. El estilo patchwork, pegando numerosos trozos de varios jeans, es una de las tendencias predominantes en la actualidad porque permite darle un aspecto moderno a tu antiguo cojín.

Monedero

Puede que nunca se te haya ocurrido, pero la la tela de los vaqueros es resistente para meter en ella tanto monedas como billetes si no posees billetera. Con los bolsillos de tu vaquero puedes elaborar un monedero minimalista añadiéndole un cierre, para separar tus monedas hasta que juntes bastante dinero.

Individuales para la mesa

Si te gustan entonces los detalles rústicos, agradecerás tener unos individuales en forma vaquero para apoyar encima de ellos los vasos o los platos mientras almuerzas y cenas. Independientemente de que así evitas tirar tu vaquero, es un truco perfecto para mantener las superficies de tu mesa en buen estado; sin rayones ni manchas.

Macetas

Las macetas no son tan baratas como imaginarías, y una forma de reemplazarlas es con tus jeans. Córtalos y cóselos de modo que quede un formato circular para colocar en ellos la planta. Esto le dará una apariencia inusual que llamará la atención de quienes pasen por tu vivienda y será un tema de charla seguro.

Alfombras

Una manera curiosa de rememorar los tiempos con tus viejos vaqueros es hacer una alfombra con ellos. Abre la parte de las piernas y une la tela entre ellas. Deberías obtener una alfombra rectangular para tu sala o dormitorio. Eso sí, procura no pisar este material descalzo o podrías hacerte daño en la piel de los pies.

Cuadernos

Aquella que lleve esta tela será una tapa única y exclusiva para tus cuadernos y libretas. Córtala del tamaño justo y fíjala sobre la tala con un pegamento fino.

Dónde desechar tus vaqueros viejos

La OCU asegura que cada español tira, de media, siete kilos de ropa al año. De ellos, según el Servicio Municipal de Limpieza y Residuos de la Comunidad de Madrid, el 65% se encuentra en buen estado y puede ser reutilizada por personas que la necesiten. Este hecho nos hace pensar en ideas para reciclar todo el material y darles una nueva vida.

Según Ecoembes, para cumplir con los objetivos de reciclaje, los ayuntamientos de las poblaciones son los encargados de depositar contenedores y puntos de recogida, para dejar ahí la ropa que no quieras.