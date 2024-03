Sin duda: cómo saber si un cuarzo rosa es auténtico

Al cuarzo rosa se le asignan propiedades. Por ejemplo, que es capaz de curar heridas emocionales y atraer nuevos amores. Por eso es un regalo muy común. Si estás pensando en obsequiarle a alguien un trocito de piedra de este material, probablemente te preguntarás cómo saber si el cuarzo rosa es auténtico. ¡Descúbrelo!

Lamentablemente son demasiadas las estafas y engaños que se les hacen a aquellos que no saben diferenciar el cuarzo real de las imitaciones. Conocer cuáles son las características del cuarzo rosa auténtico es clave para que esa piedra que llevas o ese regalo que vas a hacer tengan sentido.

¿Cómo averiguar si un cuarzo rosa es auténtico?

Observa sus imperfecciones

Damos por sentado que las tiene porque el cuarzo real no es perfecto. Son las imperfecciones naturales las que les dan a los cristales sus energías, por lo que si parece perfecto a la vista y no puedes observar ninguna imperfección, es posible que sea falso. Esos pequeños detalles confirman su autenticidad.

Incluso, es probable que durante el proceso de fabricación se hayan generado algunas fracturas o la formación de burbujas dentro del cristal. Sumado eso al uso diario y al desgaste que va sufriendo, estará rayado o empañado. ¡Pero no te preocupes! Es un buen indicio de que se trata de una piedra de cuarzo de verdad.

Recuerda, si es nueva, algunas inclusiones no se pueden ver con los ojos. Intenta poner el cuarzo en un microscopio para detectar las imperfecciones.

Revisa su temperatura

Si el llamado cristal de roca o cuarzo claro no cambia de temperatura bajo ninguna circunstancia, eso podría ser un indicativo de que es una réplica o imitación. Cuando es real, cambiará de temperatura según la sensación térmica del ambiente, el contacto con tu cuerpo, etc. Si está frío, es una señal de que es «bueno».

¿Cómo se explica esto? Porque el vidrio de imitación no crea ni transmite energía. Por lo tanto, si no cambia de temperatura es que es una réplica de cuarzo.

Rayará el vidrio si es real

No lo intentes con un vidrio que uses en tu casa. Busca alguno que ya no utilices y pasa el cuarzo por encima. Si lo raya puedes quedarte tranquilo, es auténtico. Pues el cuarzo de imitación no rayará el vidrio. El secreto está en la escala de Mohs, una medición geológica de la dureza de los minerales. Considerando esta medición, el cuarzo transparente tiene una dureza de 7 y el vidrio una dureza de 5,5. Y por esto debería rayarlo.

Otra alternativa por la que puedes optar si tienes dudas es comprar un kit de prueba de dureza de Mohs. Así podrás establecer su dureza definitivamente.

Mira a través del cuarzo. Deberías ver distorsionado

La propia composición del cuarzo transparente determina que los objetos que se miran a través de este material se distorsionen. El cuarzo transparente auténtico tiene un índice de refracción más alto que el vidrio. Esto significa que los objetos del otro lado deberían verse distorsionados o multiplicados. Normalmente, si miras por medio del vidrio lo único que notarás es que los objetos tienen mayor volumen. Pero no son más ni están distorsionados.

¡Busca las burbujas!

Algunos creen, al percibir las burbujas internas de las piedras de cuarzo, que les han estafado o engañado. Por el contrario, sólo las burbujas de aire pequeñas, redondas, estáticas y casi imperceptibles son de cuidado. Éstas se asocian con las réplicas. Ahora bien, las burbujas de gas de una inclusión natural suelen ser grandes y pueden moverse dentro del cristal. Si con el paso del tiempo te da la sensación de que se están desplazando dentro de la piedra, es que es auténtica.

No se derrite ni se distorsiona sobre una llama

Por su composición, el cuarzo real no debería sufrir modificaciones si se expone a altas temperaturas extremas como pueden ser por ejemplo las llamas.

A diferencia del vidrio, que puede arder, el cuarzo permanecerá inmutable. Sostenlo encima de una llama; y si arde o se distorsiona, es que era falso. Suponiendo que hagas lo mismo con el cuarzo, puede que se ennegrezca un poco, pero podrás quitarle la suciedad una vez que se haya enfriado.

Brilla bajo la luz ultravioleta (UV)

Otra curiosidad del cuarzo real es que brilla bajo la luz ultravioleta o rayos UV. Si dudas sobre la autenticidad de tu cristal, colócalo debajo de una luz negra. Los electrones del cuarzo reaccionarán naturalmente a la luz ultravioleta y emitirán un brillo fluorescente. Si no hay brillo, lo más probable es que el cristal sea falso.

Con todas estas técnicas y métodos, no tardarás demasiado en concluir si tu piedra de cuarzo es real o no. Si acabas de comprarla y es falsa, dirígete inmediatamente a quien te la vendió para reclamar tu dinero. Deben hacerte un reembolso por la totalidad del importe que hayas pagado por la piedra.