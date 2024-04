Planta ceropegia woodii: así la debes cuidar para que te dure más

El rosario de corazones, llamado científicamente Ceropegia woodii, es una suculenta que puede resultar difícil de mantener para algunos pero que, una vez dominada, resulta una de las especies de interior más tolerantes que se pueden tener en casa. Entonces, ¿cómo debes cuidar de la planta Ceropegia woodii?

Ésta es una pregunta que probablemente te estarás haciendo si quieres decorar tu hogar con elementos naturales, pero que no te requieran de mucho tiempo.

Cómo cuidar la planta ceropegia woodii

Originaria de Sudáfrica, Zimbabwe y Swazilandia, esta especie destaca por su color verde oscuro, con marcas plateadas abigarradas, y sus hojas estampadas. Lo que más atrae de ella son justamente las estampas de esas hojas. Éstas tienen forma de corazón, y se las puede hallar en colores rosa, verde y crema.

Normalmente crecen de modo lento pero constante, y con el paso de los años pueden lograr una caída pronunciada. Colócalas en un lugar elevado, permitiéndoles que se desarrollen como planta colgante. De esta manera le darán un aspecto muy particular a los lugares donde crezca.

Necesidades generales del rosario de corazones

Se puede cultivar al aire libre como cobertura del suelo o en otros sitios como macetas en altura. Sembrada en zonas donde la temperatura es templada a cálida, estos ejemplares no suelen tener problemas para desarrollarse.

En regiones donde los inviernos son crudos, es conveniente optar sólo por las macetas, para poder trasladarlas al interior de la vivienda en esa estación. Otra alternativa es dejarla en el exterior pero protegida de las heladas nocturnas y matinales.

Como con cualquier otra suculenta, demasiada luz solar puede hacer que las hojas de esta especie se quemen. La carencia de ésta, por otro lado, causa problemas como la decoloración de las hojas. Sin embargo, con una mínima dedicación podrás evitar que tus plantas mueran en pocas semanas.

Cuidados generales de la Ceropegia woodii

Luz y temperatura

Le gusta el calor y la luz solar, pero no le va bien con los rayos del sol directos durante todo el día. Si va a estar en el interior, debe situarse cerca de puertas, ventanas o cualquier otra abertura que permita el paso de la luz solar.

Si va a estar en el exterior, debe estar resguardada por árboles que le den sombra. Puedes saber si le da el sol, qué le hace falta observando sus hojas. Si se ponen pálidas y se separan, es que no tienen suficiente luz.

Asimismo, deberías rotar el ejemplar para que los rayos del sol alcancen cada una de sus hojas y no se desarrollen más unas que otras.

Riego

Dado que tiene una naturaleza suculenta, es probable que se pudran las raíces por el exceso de riego y la ausencia de un drenaje fluido. Esto se puede prevenir dándole a la planta un buen remojo de agua una vez a la semana, y esperando a que la tierra superficial se seque para volver a hacerlo.

Por supuesto, debes regarla con más asiduidad en verano que en invierno. En la época fría del año puede aprovechar el agua de un sólo riego por un período de hasta un mes.

Si no deseas correr riesgos, puedes regarla desde abajo. Sólo debes sumergir un cuarto de la maceta en un recipiente lleno de agua por 10 minutos. Transcurrido este tiempo, devuelve la planta donde estaba para que las raíces no se pudran. Repite este proceso si notas síntomas de que el ejemplar está seco.

Humedad

Aunque al ser una suculenta se puede mantener en ambientes más secos que la mayoría de las plantas, lo ideal es que sus entornos tengan una humedad promedio de entre el 40% y el 50%.

Para propiciar su desarrollo en interiores, puede que tengas que recurrir a humidificadores y deshumidificadores. Además, procura que los ejemplares no estén cerca de las fuentes de calor o frío. Cuantos menos cambios de temperatura soporten, más rápido y más grandes crecerán.

Fertilizante

Esta especie se puede alimentar como máximo una vez al mes, durante su período de crecimiento activo de mayo a agosto. Hazlo con un fertilizante específico. Durante su período de inactividad, no debes añadirle ningún fertilizante porque el exceso de nutrientes podría jugarte en contra y acabar arruinando tu esfuerzo.

Trasplante

Estas plantas se benefician en su desarrollo si son trasplantadas cada pocos años. Cuando veas que las raíces sobresalen por los orificios de las macetas, debes trasplantarlas. La época más recomendable del año para trasplantar la Ceropegia woodii es en verano, su período de crecimiento activo para minimizar los riesgos. En esos momentos los ejemplares tienen mucha más fuerza y les costará menos adaptarse a donde se los instale.

Claro que éste no es un procedimiento que puedas tomarte a la ligera, y es que las hojas del rosario de corazones son sensibles y se rompen enseguida. Trasplantar esta especie no es algo sencillo, debes utilizar herramientas de jardinería y asegurarte de que las nuevas macetas tengan dimensiones más generosas y un drenaje adecuado. Te aconsejamos que uses macetas al menos un 50% más grandes para los trasplantes.

Respecto a los materiales, la terracota es el que suelen sugerir los expertos porque absorbe el exceso de humedad peligroso para las plantas.