Piensa en tu comodidad: cómo ajustar la altura de una silla de oficina

Uno de los peores errores que podemos cometer si trabajamos en una oficina, o hacemos teletrabajo, es no usar la silla en una posición correcta. No sólo es posible que eso nos cause problemas físicos con el paso del tiempo, sino que las malas posturas suelen reducir la productividad de los empleados. Por lo tanto, es clave aprender cómo ajustar la altura de una silla de oficina.

Claro que cada modelo tiene sus características particulares, pero en líneas generales la mayoría de las sillas se parecen bastante. Las instrucciones para ajustar su altura, su respaldo y sus reposabrazos tienden a ser las mismas.

Así debes ajustar la altura de una silla de oficina

Elevar y bajar la silla

Lo primero es establecer la altura adecuada, que dependerá tanto de tu propia altura como de la del escritorio que utilizas. Normalmente, las sillas tienen una palanca en el lado derecho, a unos pocos centímetros del suelo, que permite elevarla o bajarla. Siempre que estés sentado, al accionar esa palanca la silla bajará por tu peso. Si estás parado, al accionar la palanca la silla subirá.

Hay ciertos fabricantes que usan una perilla en vez de una palanca, pero el procedimiento no cambia demasiado en ningún caso.

Ajustar el respaldo

Algunas sillas poseen una segunda palanca que sirve para inclinar el respaldo hasta encontrar el punto perfecto para cada actividad. Los empleos que consisten en escribir casi nos obligan a colocar el respaldo en una posición vertical, mientras que otros más relajados son compatibles con un respaldo algo inclinado hacia atrás. EL ajuste es igual al de subir y bajar la silla.

No olvides los reposabrazos

Si los reposabrazos de tu silla son regulables, muévelos hacia atrás y adelante hasta que tus muñecas queden fuera de ellos. Si relajas los brazos, tus manos deberían caer y tus antebrazos mantenerse encima de la silla. Eso te evitará molestias y dolores.

¿Cómo saber si la silla está bien ajustada?

Hay algunas referencias que nos permiten saber rápidamente si una silla de escritorio está bien ajustada o aún hay que manipularla. La primera y principal es que el monitor debería estar a la altura de los ojos para que no estés elevando o bajando la cabeza constantemente. Si queda muy alto o muy bajo entonces te dolerá el cuello y esto, con los años, puede llegar a ser algo crónico.

Otra cosa a revisar es que los codos estén a la altura del escritorio siempre que estés trabajando sobre una superficie plana. Mantener los codos a la altura del escritorio es esencial al leer libros, escribir a mano o editar fotografías en tu PC. Da igual qué hagas, es la única posición en la que los brazos logran relajarse mientras realizas tus tareas. Si le sumas el reposabrazos, conseguirás que los músculos de los antebrazos no se cansen y te obliguen a detener el trabajo tras un par de horas.

No puedes dejar de prestar atención a tus pies, ya que si vas a pasar largas horas sentado en la silla de oficina deben estar tan cómodos como tus brazos. Si la silla está bien ajustada, deberías poder apoyarlos completamente en el suelo. Si no es así, debes bajarla un poco para que lleguen al suelo. En el caso de las personas con piernas muy cortas, hay modelos de sillas con reposapiés.

Accesorios para todo tipo de usuarios

Otra alternativa, si ya tienes una silla, es comprar el reposapiés por separado para no tener que invertir en un modelo nuevo.

Las tiendas especializado en el tema venden tanto reposapiés como reposabrazos, que se encastran en las sillas de oficina.

Y si todavía te duele la espalda, puedes adquirir un soporte o respaldo lumbar que se adhiere a la silla y proporciona un buen soporte a la zona baja para reducir la fatiga. Estos accesorios cuestan unos pocos euros y pueden mejorar tu experiencia laboral un 100%.