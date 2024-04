Pasos para quitar el sellador Flex Seal de las superficies

El sellador Flex Seal es un producto útil y versátil, fácil de usar y que garantiza una máxima adhesión sobre cualquier material donde se lo coloque. Sin embargo, sus ventajas son también sus desventajas. Si lo has utilizado erróneamente y quieres despegarlo, verás que hacerlo parece una misión imposible. Afortunadamente no lo es, y puedes aprender a quitar el sellador Flex Seal de cualquier superficie en unos simples pasos.

Con estas soluciones desarrolladas para las versiones líquida y en spray de Flex Seal podrás volver atrás y colocarlo correctamente. Pero si tu problema es con la cinta, ve hasta el final del artículo.

¿Cómo quitar el sellador Flex Seal de las superficies?

Éste podría ser un inconveniente grave de salud si no actúas de inmediato. Tan pronto el Flex Seal entre en contacto con tu piel, límpialo con una toalla de papel. Es importante que reacciones de esa forma, ya que de lo contrario podrías sufrir una afección cutánea.

Recuerda que el Flex Seal se cura al ser expuesto al aire, por lo que no tienes demasiado tiempo. Esto que estamos diciendo va tanto para el líquido como para el spray. A continuación, remoja tus manos en agua tibia por unos 15 minutos. Lava con agua y seca con una toalla de papel. Si no sale, limpia la zona alterada con jabón en barra.

Si el jabón en barra no da resultado, puedes recurrir a otros elementos como el aceite de coco o algún jabón para platos que contenga naranja.

Una vez que te hayas deshecho de él, que sirva la lección para, en el futuro, manipular el Flex Seal siempre con guantes puestos.

¿Cómo quitar el Flex Seal del metal?

El uso industrial de este producto es uno de los más comunes. Si lo has utilizado para colocarlo sobre el metal, remoja un trapo húmedo en agua y acetona (excepto que estés trabajando en un coche). Si el metal está pintado, confirma antes que la acetona no quite la pintura ni la desgaste.

Confirmado eso, pásale un trapo limpio remojado en agua tibia. Exprime el exceso de agua de la superficie y vierte una cucharada de acetona en el trapo. ¡Se despegará!

En el caso de que estés trabajando en un coche, deja de lado la acetona y vierte una cucharada de tolueno. Éste es inofensivo para los vehículos.

Suponiendo que eso no sirva para la pintura de tu coche, puedes probar con WD-40 o Goo Gone. Algunos han tenido buenos resultados.

¿Cómo quitar el Flex Seal de la tela o la madera?

El procedimiento en ambas superficies es parecido. Si el líquido o spray manchó la ropa, en un mueble o en tu alfombra, lo primero que debes hacer es verter algún alcohol mineral sobre el Flex Seal.

Los alcoholes minerales son el modo más eficiente de despegar este producto en la tela y la madera. Y al igual que cuando el metal es el afectado, primero confirma que estos alcoholes no quiten el color de la tela o la madera.

Frota la zona con un paño o trapo limpio. ¿Sigue sin salir? Echa un poco de Goo Gone y WD-40 sobre el Flex Seal. Si se ha curado hace mucho, tendrás que frotar bastante la tela o la madera.

Lamentablemente, en algunas situaciones no es posible despegar por completo el Flex Seal de las prendas. Éstas son muy sensibles a los adhesivos, así que cuando vayas a manipular este producto procura hacerlo con ropa vieja que no te importaría demasiado que se eche a perder. Nunca lo hagas con ropa nueva.

Una vez despegado el Flex Seal, lava, enjuaga y seca el material en cuestión. Si se trata de una prenda textil, puedes lavarla en la lavadora normalmente. Respecto a la madera, lo conveniente es llevar el mueble a un espacio ventilado, como un patio o jardín, y dejar que se seque gracias al sol y el viento.

¿Y cómo quitar el Flex Seal en cinta?

Comentábamos que para esta variante de Flex Seal el tratamiento es distinto. Se diferencia porque tendrás que buscar algunas herramientas específicas, entre ellas un alicate. ¿Para qué? Para despegar una de las esquinas de la cinta con este instrumento. Ponte guantes primero, para no ensuciarte las manos, y luego raspa una de las esquinas de la cinta.

Levantado un borde, sujeta la cinta con el alicate y tira con firmeza para despegarla. Puede que tengas que tirar dos o tres veces hasta que puedas despegarla totalmente. Y no olvides que si la has colocado hace tiempo, tendrás que dedicarle unos cuantos minutos a este propósito.

Lo ideal es que compres removedor de Flex Seal en cinta. Es que ellos mismos fabrican un removedor que se rocía en la parte posterior de la esquina levantada. Transcurridos unos segundos, penetrará en el borde expuesto y te hará más sencillo separar el resto de la superficie.

A partir de allí, tira de la cinta y rocía cuantas veces haga falta. Si no tienes el removedor oficial en casa no te preocupes pero, si tus esfuerzos no dan resultados, quizás debas comprarlo.