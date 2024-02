Estos son los mejores trucos para madrugar cada mañana sin que se te peguen las sábanas

Seamos realistas, hay pocas personas a las que les guste levantarse bien temprano. Es verdad que aprovechas el día pero cuando suena el despertador te quedarías ahí durante horas. Por esto conviene conocer cuáles son los trucos para madrugar cada mañana y que no tengamos que volver a cerrar el despertador.

Hay muchas cosas que puedes hacer y todo ello depende de cada persona y de nuestros intereses y preferencias.

Los mejores trucos para madrugar

Establece una rutina diaria

Hay quien no funciona si no tiene un plan establecido hasta para saber las horas que duerme y cuántas debe hacerlo. Si no seguimos una rutina es complicado que no tengamos sueño a cada momento.

Es decir, hay que levantarse a una hora, comer bien, cenar poco, salvo excepciones, ir a dormir antes y seguir tales planes a diario si no hay un descontrol y nos va a costar más entonces levantarnos para madrugar. Está claro que si dormimos 5 horas, el cuerpo y la mente no están para madrugar.

Verás que poco a poco te acostumbras a ello y será más fácil entonces adoptarla, seguirla y cumplirlo cada día.

La regla de los 10 segundos para levantarte

El truco consiste está en levantarse ya de la cama antes o justamente a que pasen 10 segundos desde que suena la alarma que nos solemos poner. Nos iremos de la habitación, directos al baño o bien a la cocina pero no volveremos al cabo de un rato o bien levantaremos la persiana para no tener la tentación de meternos nuevamente en la cama.

Además y para combatir el frío exterior, se aconseja entonces abrigarnos, sea con una bata o con la misma manta que tenemos en la habitación para que no notemos ese contraste entre lo calentitos que estamos en la cama y el frío que puede hacer en determinadas estaciones del año como el invierno.

Abre la persiana y deja que la luz penetre en la habitación

Si no hay luz porque entendemos que a ciertas horas todavía es de noche, entonces debes poner una especie de lámpara de luz que existen para las habitaciones y que creará el mismo efecto como si fuera ya de día dentro de la habitación.

Porque hay que reconocer que cuesta todo mucho más si encima es de noche, ya que nuestra mente está preparada para levantarse con luz y no a oscuras, pues nos parece que todavía son horas de dormir.

Que suene la música: trucos para madrugar



Hay más trucos para que levantarte de la cama te cueste mucho menos. Actualmente hay muchas alarmas e incluso podemos equiparar nuestras canciones favoritas directamente con el móvil y la alarma para que suene a la vez a la hora que quiero. Si nos ponemos aquellos temazos ponentes que solemos bailar siempre, seguro que esto nos sirve para levantarnos al momento y llenos de energía. Esto nos activará al instante y ya podemos estar preparados para comernos toda la jornada con mucha más motivación. ¡Pruébalo!

Toda la semana planificada

Si no tenemos la semana o al menos el dia siguiente planificado, todo va a costar más. Además tendrás que levantarte antes para coger las cosas, pensar que en qué te pones, hacer el desayuno y hasta la comida, recoger las cosas, hacer la cama… imposible.

Lo mejor es no tener que estar tomando decisiones a estas horas de la mañana porque ya lo tienes todo planificado del día anterior. hazlo antes, sea la noche de antes o bien durante la semana para tenerlo todo bien atado. Así podrás dormir más, no te levantarás con estrés ni tendrás que estar pensando en todas las cosas que debes llevarte y hacer antes de irte.

Siempre motivación

Lo mismo que el anterior punto, si no estamos bien motivados para hacer algo por la mañana, es difícil que tengamos ganas de levantarnos y menos de madrugar. Siempre debemos tener un motivo para que saltar de la cama sea algo más fácil de hacer.

Ir corriendo al gimnasio para esa clase que te encanta, salir a dar una vuelta o haber quedado con alguien, o ir al trabajo pensando en las cosas positivas que tenemos que hacer para que todo vaya adelante.

Pide ayuda a los demás

Debes ser tú mismo el que marcar propósitos para levantarte y madrugar, y que te cueste menos que de costumbre. Explica a tus allegados, o a los que viven contigo que quieres hacer diversas cosas para que esto sea uno de tus propósitos. Pues si duermes con pareja, por ejemplo, la idea es que os levantéis ambos a la vez, es algo desmotivador ver como tú debes madrugar el otro/a no.

Seguro que entre todos lograreis vencer este esfuerzo para que no lo sea ni lo veamos como tal. Debe ser algo positivo porque levantarse a diario y pronto permite hacer muchas cosas durante el día.