Sé creativo: así puedes reutilizar los cables viejos

Seguro que tú también, como muchos de nosotros, tienes un cajón lleno de cables que ya no usas, y ni siquiera sabes si aún sirven. A pesar del avance de otras tecnologías, algunos equipos o dispositivos electrónicos y otros aparatos todavía llevan cables. Saber cómo reutilizar los cables viejos es importante no sólo para reducir la contaminación ambiental sino además para poderlos aprovechar en cosas que no te imaginas. Son varias las manualidades posibles que puedes hacer con ellos.

Estas cuerdas de cobre largas, delgadas y resistentes, sin las cuales sería imposible disfrutar de todo tipo de facilidades diarias, poseen una función principal que es la de conducir la electricidad. Aún si descartamos los equipos o dispositivos que las incluyen, puede tener sentido guardarlos por si acaso. Pero, seamos sinceros, la mayoría de las veces acaban acumulados y sin otros usos.

Así puedes reutilizar los cables viejos

Hay un sinfín de ideas creativas para los cables viejos, pero antes debemos aclarar que tienen que estar en buen estado. Justamente, esto es para evitar que las cuerdas de cobre que llevan en su interior puedan dañar a niños o mascotas.

Cesto para macetas

Puedes ahorrar dinero con un cable eléctrico largo ya que es todo lo que hace falta para fabricar un cesto colgante para macetas. Básicamente, tienes que hacer un espiral con el cable, partiendo de un diámetro mínimo y agrandándolo hasta que cubra completamente la circunferencia de la maceta. Desde allí, sube manteniendo el recorrido alrededor de la planta.

Una vez que hayas alcanzado la parte superior de la maceta, cruza el cable verticalmente para darle una estructura sólida al cesto. Por último, debes añadir un segundo cable -mejor si es más grueso que el primero- para que la maceta cuelgue de ahí sin caerse.

Bisutería reciclada

Cables como los de teléfonos, auriculares o instalaciones de fibra óptica son ideales para tener tu propia línea de bisutería casera. Reciclar estos materiales es perfecto para demostrarles a tus hijos que todo puede tener una segunda oportunidad y que ser sostenibles depende sólo de nuestra voluntad. Como las fibras son delgadas y finas podrás diseñar pulseras y demás.

En el caso de los cables de fibra óptica, recuerda que su interior es colorido. Puede ser una buena alternativa por la cual optar.

Frutero

Éste es un procedimiento muy parecido al del cesto para macetas. Entrelazando un par de cables viejos obtendrás un frutero compacto para colocar las naranjas, los plátanos y otras frutas que algunos dejan fuera de la nevera, sobre todo en invierno.

El proceso es simple: sólo debes enrollar un cable de forma circular. Puedes coger una estructura de alambre como guía. Evidentemente, si no te convence como frutero o ya tienes uno, puedes colocar en ellos tus llaves, golosinas y numerosos objetos.

Tapizado de sillas

Si los cables no son lo único en desuso que tienes en casa, puedes tapizar tus sillas de exterior con ellos. Coge varios cables, independientemente de su grosor y sus colores porque no son importantes. Debes trenzarlos uno por encima del otro, volviendo sobre ellos para formar una especie de tela tejida a mano. Así conseguirás que soporten bien el peso del cuerpo contra el respaldo.

Plantas artificiales

Puedes conseguir una decoración agradable y sin tantos requerimientos de cuidados si haces una planta artificial con algunos cables. Nuevamente, el truco consiste en darle un formato de troncos y ramas a los cables según su grosor. Deben ser de aquellos colores que naturalmente relacionamos con los árboles y las plantas, como los marrones, verdes, etc. Haz una copa frondosa, incorporando tantas ramas o cables como desees. Incluso, hay tiendas que venden follajes de hojas para que le des un aspecto mucho más real.

¿Dónde tirar los cables viejos?

Si ya no puedes reutilizarlos, o te han quedado algunos restos tras estas manualidades, probablemente te preguntes dónde tirarlos. Existe la creencia equivocada de que los cables no son reciclables cuando en realidad sí lo son. El problema es que nada tienen que ver con otros elementos reciclables. Por eso los contenedores comunes no son el sitio para deshacerse de ellos.

El lugar donde tirarlos es el punto limpio de tu ciudad, donde se encargarán de separar el cobre para poder darle otros usos.

El cobre es 100% reciclable y no pierde ninguna de sus propiedades al recuperarse. La mayor parte del cobre se envía a esta misma industria del cableado, pero excepcionalmente puede aprovecharse para monedas, tuberías, motores, techos o chips electrónicos.

Respecto al plástico que los recubre, se pueden elaborar estructuras como bolsas, envases, muebles o vestimentas.

Siempre que te sobren cables en casa y no sepas qué hacer con ellos, ésta es una guía de potenciales manualidades y tratamientos. Como suele suceder, seguro que se te ocurrirán otras soluciones caseras en las que los cables sean protagonistas.