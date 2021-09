Las prendas delicadas nos suelen dar muchos quebraderos de cabeza a la hora de lavarlas y es que, ¿cómo lavar las prendas más delicadas? ¿Las metemos directamente a la lavadora o existen otros métodos más respetuosos con este tipo de ropa? Poner la lavadora, a veces, no es tan fácil como parece. Por norma general, la ropa delicada se suele lavar en seco, un tipo de lavado que, hasta no hace mucho solo se podía realizar en las tintorerías.

No obstante, hoy en día también podemos lavar en seco en casa las prendas más delicadas de nuestro armario. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues toma nota de nuestros consejos para evitar que se este tipo de prendas se dañen.

Cómo realizar un lavado en seco en la lavadora

Lo primero que deberás hacer para lavar una prenda es leer su etiqueta ya que ahí te indicará cómo debes hacerlo, si la prenda admite un lavado normal o si hay que hacerlo en seco. Una vez sepas que la prenda solo admite un lavado en seco, podrás proceder a lavar en seco.

Para realizar este tipo de lavado es importante saber que no hay que usar agua caliente bajo ningún concepto. El agua caliente puede terminar dañando las fibras de la ropa, así que mejor evitarlo antes de estropear una prenda delicada. Por lo demás, tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Introduce la ropa en la lavadora y programa el ciclo más suave. En cada lavadora está especificado de una forma pero, por norma general, se trata de un lavado de ropa delicada. Pon un poco de detergente. Nada más acabar el ciclo de lavado, retira las prendas de la lavadora. Cuelga la ropa y deja que se seque lo antes posible para evitar daños. Para cuidarla aún más puedes colgar directamente de la percha esas prendas y ponerlas a secar.

Cómo lavar en seco a mano en casa

¿Cómo lavar en seco una prenda delicada que no puede lavarse con agua? Si nunca has lavado ropa de este tipo será la pregunta que te habrás hecho, ¿no es cierto? Pues no tienes de qué preocuparte ya que, a continuación, te enseñaremos cómo hacerlo.