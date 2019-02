Cómo rescindir un contrato de trabajo

Rescindir un contrato de trabajo es un paso que deberemos hacer con total seguridad. Toma nota de estos indicadores y comprueba todo antes de lanzarte hacía una nueva aventura profesional.

Rescindir un contrato de trabajo es algo que debemos hacer muy bien para que todo cuadre y no tengamos ningún problema en un futuro. La relación entre empleados y empresa está siempre vinculada por un documento legal en el que se exponen los derechos y obligaciones entre las dos partes. Existe la posibilidad de que algo no funcione cómo debería y nos veamos obligados a acabar con esa relación de forma precipitada. Mantener la calma y no dejarse llevar por los nervios, es un paso a tener en cuenta antes de firmar o de tomar cualquier decisión.

Pasos para rescindir un contrato de trabajo

El primer paso para rescindir un contrato de trabajo es conocer los motivos que te llevan a tomar esa decisión. Si se trata de una decisión voluntaria o no y de la manera en que dices adiós a la empresa, por despido de la empresa o por un motivo que incluye el estatuto de los trabajadores. Lee con calma el contrato de trabajo que debes tener a mano siempre en una copia. Puede que lo firmaste hace mucho tiempo o que no te fijaste bien en algunos detalles pequeños que pueden estar escritos en letra pequeña. Anota todo lo que haga referencia a rescindir el contrato y pregunta a un especialista si tienes cualquier duda. Observa bien si existe cualquiera de las causas de resolución que se deben enumerar en el contrato. Si una de las dos partes quiere terminar el contrato sin motivo alguno se arriesgaría a una demanda, la rescisión debe estar ampliamente justificada y amparada por la ley. Mira bien en la letra pequeña si hay una sanción por acabar con la relación laboral de forma anticipada. Si fuera así supondría que tendrías que replantearte por completo el desarrollo de esta actividad e intentar llegar a un acuerdo con la empresa, para que ambas partes no sean penalizadas. La vigencia del contrato será una pieza clave en la toma de decisiones. Si tiene una fecha de finalización próxima o nos alejamos en el tiempo de su vigencia, el resultado será mucho más fácil de realizar por nuestra parte. No habrá que enfrentarse a ninguna decisión posible, yo no habrá ninguna vinculación directa y se podrá prescindir de forma más rápida y sin consecuencias.

Toma nota de cada una de estas indicaciones y medita con calma esa decisión, puede conllevar una serie de elementos que serán especialmente importantes para el desarrollo de tu futura carrera profesional. Atrévete a dar el paso con todas las garantías de éxito posible.