Cómo poner Whatsapp en un Apple Watch: bien fácil y en unos pasos

WhatsApp es el servicio de mensajería más usado en todo el mundo, pero, por paradójico que sea, instalarlo no siempre es fácil. Sobre todo los usuarios de los relojes inteligentes de Apple experimentan problemas a la hora de descargarlo y utilizarlo en estos equipos. Es por eso que vamos a enseñarte cómo poner WhatsApp en un Apple Watch, y así poder comunicarte desde tu muñeca.

El problema es que los productos de la firma californiana nos obligan a saber diferenciar sus aplicaciones, copias de seguridad, etc. Lamentablemente el proceso es muy poco intuitivo, y a menos que tengas experiencia con tu Apple Watch vas a tener dificultades.

¿Cómo poner WhatsApp en un Apple Watch?

Independientemente de la generación de Apple Watch que poseas, lo primero es comprender que no existe una aplicación oficial desarrollada para WhatsApp en estos dispositivos. Por lo tanto, sus funciones se limitan a mostrar las notificaciones del teléfono. Aunque podrás interactuar con ellas, la experiencia sigue siendo limitada. Aún así, es una buena opción en ciertos casos.

Si hasta ahora las notificaciones de WhatsApp del iPhone no aparecen en la pantalla de tu smartwatch, se debe a la Configuración que no está debidamente activada. En la sección de Notificaciones de tu reloj, tendrás que habilitar WhatsApp entre las apps con permiso para replicar las alertas del smartphone en el reloj. Eso es útil no sólo con la mensajería sino con cualquier otra aplicación.

No hay nada más que hacer. Por ahora, la capacidad de aprovechar esta aplicación de mensajería en el Apple Watch de forma oficial queda restringida. Nuestra recomendación para la mayoría de los usuarios es que tengan algo más de paciencia y esperen actualizaciones de la app.

Pero si no puedes esperar tanto, hay una alternativa que consiste en instalar un software de terceros asumiendo los riesgos. Generalmente, estas aplicaciones no son tan fluidas ni estables. Y está el peligro de que WhatsApp acabe por cerrarlas.

¿Cómo funciona WatchChat?

Ante la ausencia de algunas características básicas de WhatsApp en los relojes de Apple, aparecen muchas aplicaciones intentando reemplazarla en estos aparatos. WatchChat es una de las mejores, ya que incluye prácticamente todo lo que queremos encontrar.

Puedes descargarla desde este enlace en tu iPhone y desde este enlace en tu Apple Watch y sincronizarla en segundos. Completada la sincronización, vas a poder recibir notificaciones, enviar mensajes de voz y ver los mensajes sin problemas.

También es importante destacar que es una aplicación gratuita, pero puedes dejarle una propina a sus creadores si lo deseas.