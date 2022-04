En muchas casas, y por suerte, hay armarios empotrados. Son perfectos porque no ocupan el mismo espacio que si tenemos que comprar e instalar uno. Normalmente, además suele haber mucho más espacio dentro de ellos. te contamos cómo organizar un armario empotrado.

Si además quieres ganar más espacio, entonces puedes poner puertas correderas, perfectas para que no se tengan que abrir como las que ya conocemos.

Maneras de organizar un armario empotrado

Cambiar los estantes

Muchas veces este tipo de mueble permite cambiar los estantes pudiendo tener varios juegos, espacios y combinaciones posibles, algo imposible en el resto de armario convencionales.

Luces led

Si es algo grande, suele también ser algo oscuro porque está en el interior de una estancia. Por esto se recomienda aplicar luces led para que veamos dentro donde está cada cosa, así es más fácil escoger la ropa si no tenemos luz natural que esté sobre el armario.

Parte de zapateros en la zona baja

No es nada complicado organizar un armario empotrado. Lo normal es dejar los cajones de debajo para la parte de los zapatos de igual forma que también haremos lo mismo en la parte de debajo de los armarios.

Cajones para cada tipo de ropa

Como tienes varios compartimentos, lo perfecto en este tipo de espacios es que dediques uno a cada tipo de ropa. Un cajón para jerséis, otro para camisetas, otro para pantalones y así con otros.

Aunque cabe todo, prioridad a la ropa de temporada

Tienes más espacio, pero esto no quiere decir que no lo tengas ordenado, si no es un verdadero caos. Para tener las cosas a tu disposición y al momento, entonces hay que dejar la ropa de temporada visible y en los cajones de en medio. Luego puedes guardar el resto de cosas que sean de otras temporadas en zonas más altas o interiores.

Colgadores

En la parte central de estos armarios suele haber espacio para los colgadores, y si no, ya puedes estar poniendo una barra para ello. Pues deberás colgar vestidos, pantalones, chaquetas y otros para que no se arruguen.

A medida

Muchos suelen ser a medida, y si no se pueden hacer para que así sea. Es lo mejor para reducir espacio y además poder personalizar.

Altillos

Es la zona más inaccesible, por tanto, vamos a dejar aquello que menos usamos. Es el lugar indicado para las maletas, las mantas grandes y otros enseres que permiten almacenarse durante tiempo.