Instagram es una de las redes sociales más famosas, y esta popularidad se debe, en parte, a las características que la hacen única. Una de ellas es los “me gusta”, acción mediante la cual cada usuario puede ver, y dejar ver a los demás, quienes le dan like a su publicación. Ahora bien, queremos saber cómo ocultar likes en Instagram.

El problema es que, a partir de estas demostraciones, se generan todo tipo de encontronazos en parejas, entre amigos, etc. El like de un tercero puede provocar peleas interminables. Instagram lo sabe, o parece saberlo, y por eso posee una función para ocultar la cantidad de likes.

La manera de ocultar lines en Instagram

Esto es posible desde una de las últimas actualizaciones de la plataforma, y permite que los otros usuarios no puedan verlo de tus fotos, para que no se metan en tus asuntos. Además, es interesante que podemos anular ello en todos los posts, o sólo en alguno.

Si tomamos la decisión de que los me gusta que reciben nuestras publicaciones no se vean, siempre vamos a poder revisar cuántos nos dieron like, aunque los demás no podrán acceder a ello. Como el dueño de la cuenta no pierde nada, y gana mayor privacidad, ésta es una buena idea.

Para ahorrar tiempo, y no tener que estar personalizando esta prestación cada vez que subes algo, puedes establecer que cantidad de me gusta en Instagram quede anulado en todos tus contenidos, y despreocuparte de ello.

Abre tu cuenta de Instagram y ve a la Configuración

Allí entra al apartado de Privacidad, y luego a Publicaciones

Activa la opción Ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones

Desde ese momento, las demás personas no van a poder contabilizar automáticamente cuántos seguidores o usuarios dieron like en el clásico corazoncito del me gusta de Instagram en ninguna de tus fotografías ni vídeos. Sólo les quedará enumerarlos uno a uno.

¿Cómo anular los me gusta en Instagram paso a paso?

Ahora bien, también existe la alternativa de anular contarlos solamente en una de las publicaciones.

Abre tu cuenta de Instagram y ve a la foto o vídeo en cuestión

Pulsa sobre el menú de tres puntos y haz click en Ocultar recuento de me gusta

Desde ese momento, las demás personas no van a poder contabilizar cuántos seguidores o usuarios dieron like en el clásico corazoncito del me gusta de Instagram en esa fotografía o vídeo, pero recuerda que seguirán teniendo esa información disponible en el resto de tus contenidos.