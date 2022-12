¿Cómo lavar un plumas o una chaqueta acolchada en la lavadora sin estropearlo?

A medida que se acerca la temporada de temperaturas bajas, las chaquetas se vuelven cada vez más importantes. Todos los años nos pasa, sin embargo, al revisar el armario nos encontramos con que están algo sucias. Tendremos que limpiarlas, así que saber cómo lavar una chaqueta acolchada en la lavadora es esencial.

De hecho, si lavas tus chaquetas en alguna de las formas poco recomendables de hacerlo, podrías perjudicarlas. La buena noticia es que esta prenda, al igual que varias otras, puede lavarse y quedar impecable, como nueva.

Cómo lavar una chaqueta acolchada en la lavadora sin estropearlo

Materiales para limpiar una chaqueta de invierno

Los elementos que se necesitan para lograr el mejor resultado posible son pocos, y bastante fáciles de conseguir. Te hará falta agua fría, algún detergente suave para ropa y toallas de baño, todo lo que probablemente tienes.

Suponiendo que dispongas de aquello que hemos mencionado, es indispensable que eches un vistazo a la etiqueta que posee la prenda para descartar que haya recomendaciones específicas respecto a este proceso de lavado.

Indicado eso, queremos desmitificar que el mejor modo de lavarlas sea en seco, porque al hacerlo de tal manera podemos llegar a deteriorar el relleno, arruinándolo e impidiendo que cumpla su función como aislante del frío.

Por lo demás, puedes lavar tu chaqueta en la lavadora siempre y cuando no haya un consejo totalmente contrario. Eso sí, si tu lavadora no es de carga frontal, es mejor descartar este método porque se puede dañar.

Otra cosa a tener en cuenta es que no deberías excederte con los lavados, no superar dos o tres lavados anuales. Es decir, debes ser cuidadoso al usar la chaqueta acolchada intentando que no se ensucie demasiado seguido. Cuando lo hagas, mejor esperar un poco y procurar limpiar la zona en lugar de ir e introducirla en la lavadora.

Más recomendaciones a considerar

Al lavar tu chaqueta acolchada, sube la cremallera y cierra todos los botones que tenga para que quede cerrada. Gira la chaqueta y en ese momento llévala a la lavadora con agua fría, en ciclo suave y con poco detergente.

A fin de evitar que le queden restos de jabón, utiliza tres ciclos de aclarado completo o similares.

Por último, asegúrate de retirar la humedad en la secadora, para impedir que la acumulación de agua en su interior produzca malos olores y grumos en el relleno. Ponla en modalidad baja y añade unas toallas de baño junto a ella para que éstas absorban toda la humedad que va liberando, y la chaqueta se seque mucho mejor.