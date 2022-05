Especialmente en jóvenes, y más aún durante las semanas de calor y playa, las trenzas de hilo son una tendencia que podemos ver en las calles cada año y seguro la mayoría de los lectores adoptaron en su adolescencia. Lo interesante, a diferencia de otras modas capilares, es que ésta podemos disfrutarla en casa, sin tener que gastar demasiado dinero en cortes ni tratamientos, ni perder tiempo.

Por eso, no importa si son para ti, para un hijo, un sobrino o un hermano, puedes crear trenzas de hilo en unos segundos, con la ventaja de elegir tú mismo los colores que van a protagonizar el look, y de no necesitar más que unas tijeras y los hilos elegidos.

Cómo hacer las trenzas de hilo para el cabello

Qué materiales usar

Hilos de algodón de colores (mejor sin son bordados) dos o tres veces más largos que el cabello

Cepillo

Peine

Cualquier perla o abalorios

Es importante, por si acaso, que cortes los hilos exactamente de la misma longitud que el cabello para que no sobresalgan por encima de éste, ni tampoco queden demasiado cortos y se pierdan a la vista.

Decide en qué parte de la cabeza vas a colocar las trenzas de hilo separando un poco los pelos, cogiendo específicamente un mechón, y haciendo un nudo en la mitad del hilo, lo más cerca que puedas de la raíz. Cuando lo hayas sujetado aprieta, no al momento de provocar dolor, pero sí como para asegurarte de que no vayan a salirse ante el primer movimiento natural del cuello.

Acto seguido, divide el mechón en dos partes, junto con los hilos, y comienza a trenzar despacio, con cuidado, para que ambos elementos se entrelacen. Un buen consejo es que intentes desplazarte horizontalmente, sólo elevándote con cada manipulación, con el fin de que las trenzas queden tan sujetas que sea imposible que se deshagan. Las cantidades de cabello e hilo deberían ser similares.

No cortes los hilos aunque ya no quieras enrollar más el pelo con ellos. Debes añadir el hilo del nuevo color deseado y comenzar a envolver la trenza desde el punto en el que dejaste el hilo anterior, pero este déjalo suelto no lo toques hasta el final.

Cuando acabes de hacer la trenza de hilo con los distintos colores elegidos, puedes acabar de unir todos los hilos que hayas estado utilizando y entonces los cortas a la vez.

Para finalizar la tarea, haz otro nudo con los hilos en la punta, aprieta un poco, ¡y listo!