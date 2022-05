YouTube es una de las principales plataformas de vídeos, sino la principal, a nivel internacional. Millones de contenidos interesantes están alojados en sus servidores, y eso significa que muchos usuarios acceden a ellos, ya no sólo conectándose a través del servicio, sino también descargándolos en sus dispositivos para poder verlos sin necesidad de conectarse a Internet. Cómo descargar vídeos de YouTube de forma sencilla

Si eres cliente de YouTube Premium, estarás al tanto de que puedes bajar los vídeos de YouTube fácilmente a tus equipos, pero si no estás dispuesto a pagar por esta suscripción, o te topas con excepcionales contenidos que no pueden descargarse de esta forma, estos tutoriales te servirán para tus series, películas, videoclips, etc.

Pasos para descargar vídeos de YouTube de forma sencilla

Una de las mejores opciones que tenemos para descargar vídeos es usar apps como YouTube Go. Básicamente, tienes que descargar la aplicación desde este enlace en la tienda Google Play, instalándola, ejecutándola, y pegando la dirección o link del vídeo para descargarlo.

Algo similar pasa con otras aplicaciones como TubeMate, NewPipe y OGYouTube, que también poseen sus propios botones de Descarga, y que además suman algunas características adicionales, como por ejemplo reproducción en segundo plano, que generalmente se asocian a cuentas Premium. El problema de estas apps es que no están disponibles en la tienda de apps de Android, así que tendrás que instalarlas en formato APK, habilitando las Fuentes u Orígenes desconocidos de tu teléfono.

Pasos para guardar vídeos de Youtube para verlos offline en PC

Si te haces de este servicio, tienes que buscar el el botón «descargar», junto al botón Compartir debajo del video.

Presiona y la descarga debería comenzar.

El botón debería ponerse azul para mostrarte que estás descargando.

También puedes ver el progreso de las descargas presionando ‘Ver’.

Una vez completado, el video descargado estará disponible sin conexión durante 30 días.

Si quieres replicar ese proceso pero en un ordenador, hay programas específicos como ClipGrab, que funcionan como YouTube Go. Puedes descargar ClipGrab desde su web, y, como en los casos anteriores, debes buscar siempre la dirección URL de cada vídeo, copiarla y pegarla para poder descargar.

Lo único que tienes que hacer es descargar el programa ClipGrab en tu PC.

Inicia el archivo .exe y sigue las instrucciones del asistente de instalación.

Una vez instalado, abre el programa y simplemente escribe los términos de búsqueda de YouTube. O, si ya tienes la URL del video que desea, simplemente haga clic en la pestaña «Descargar» e ingresa la URL.

Elige las opciones de descarga que desees, desde el formato en el que desea guardar el video, hasta la calidad de la descarga.

Haz clic en «descargar este video»

Selecciona una ubicación de descarga y nombre el video. ClipGrab descargará y convertirá el video.

También funciona para otros sitios de alojamiento de videos como Vimeo y DailyMotion.