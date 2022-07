Cómo evitar los errores habituales que comentemos en nuestro CV

Si tienes un curriculum y experiencia a un puesto de trabajo, pero no te han llamado tras una primera entrevista, quizás no lo tengas actualizado. Debes pensar en cómo evitar los errores habituales que cometemos en nuestro CV. Revísalo y haz caso a los consejos.

Quizás con estos pequeños cambios, ya tienes mucho ganado y empiezas a tener éxito en tu empleo.

Errores habituales que cometemos en nuestro CV

Te faltan datos

Es importante repasar todo nuestra carta y datos que enviamos a las empresas, porque si faltan algunos es posible que la persona responsable lo rechace. No es preciso dar detalles de todos ellos, pero sí de tu nombre, contacto, estudios, experiencia, etc.

Aportar enlaces a redes sociales no profesionales

Hay quienes quieren dar tanta información que entonces se pasan. Es el caso de dejar nuestras redes sociales personales, pues al no ser profesionales, realmente no es necesario, incluso para algunas personas, puede ser algo contraproducente.

No destacar las funciones en cada empresa

Otras personas tienen un currículum algo escueto. Solo están sus datos personales, los estudios y la experiencia nombrando cada empresa donde han trabajado pero sin repasar las acciones y trabajos que allí han realizado. Esto da poca información a quien está seleccionando.

Especificar demasiado la vida personal

Va ligado a las redes sociales personales. No hace falta dar información sobre la vida sentimental, hijos y todas tus aficiones, se trata de repasar la vida laboral.

Currículum desordenado

No siempre es fácil establecer un CV bien detallado, especialmente si hay muchos años de experiencia. Lo ideal es poner las empresas y trabajos realizados de reciente a antiguo y a la inversa. Es una forma como otras de dar orden a este documento.

Evitar valorar tus conocimientos con números

Puedes poner en tu experiencia todo aquello que sueles hacer, pero analizar del 1 al 10 tus conocimientos en determinadas áreas es realmente algo pesado. Si a alguien le interesa mucho, entonces te lo preguntará en la entrevista.

“Hinchar” el currículum

De nada sirve poner que has hecho tal tarea, cuando luego no es verdad. De igual forma que elevar nuestro nivel de inglés si no es así. Luego lo verán en el día a día, así que vas a perder el tiempo. hay que ser sincero siempre, aunque puedes enfrascar algunas de tus tareas o bien obviar algo que sea negativo y no te guste. Con no ponerlo ni decirlo, nadie más lo sabrá.