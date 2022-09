La ciencia ha descubierto que los aromas a los que estamos expuestos afectan la calidad de vida. Por tanto, cualquier olor desagradable con el que estemos conviviendo puede afectarnos de muchas más formas de las que pensaríamos y habrá que eliminarlo de inmediato. ¿Cuál es el truco para quitar el olor a quemado en tu casa?

Uno de esos aromas que nadie quiere sentir es el de los alimentos o los objetos quemados y que normalmente va acompañado de humo. Quitarlo de los ambientes puede parecer una tarea imposible, pero si sigues estos trucos te desharás de él en unos pocos minutos.

El olor a quemado del horno es uno de los más intensos que se pueden producir en casa. Puede que en alguna ocasión se te haya quemado algo que cocinabas en la sartén, dejando así un fuerte olor, pero en el caso de que el olor se produzca desde el horno, notaremos no solo que es mucho más intenso, debido a la acumulación de grasa que suele haber en las paredes o en la parte baja del horno, sino que además produce una humareda que a veces es también difícil de eliminar. Veamos entonces, cómo podemos proceder.

Truco para quitar el olor a quemado en tu casa

Lo primero que debemos hacer para que el olor a quemado del horno no asalte el ambiente de nuestro hogar es intentar evitar que se produzca y por ello, es importante proporcionar un lavado regular que elimine la suciedad actual y desodorice el interior del horno, pero entre una limpieza extraordinaria y otra (es imposible lavarlo cada vez que lo usamos, por supuesto), es posible que se nos queme lo que cocinamos y con ello que algo de olor se produzca, de modo que tendremos que recurrir a remedios naturales. Uno de los mejores remedios para eliminar rápidamente el olor a quemado del horno, parece ser el agua caliente, pero lo primero que se debe hacer es eliminar la fuente del problema. Si hay migajas de pan o pizza que se han caído al fondo y se han carbonizado, bastará con aspirarlas con una aspiradora y será bueno que lo hagas con una aspiradora equipada con una boquilla para hendiduras. Luego pasamos un paño húmedo con agua y un rociador de desengrasante en las paredes y en las rejillas para eliminar todo rastro de olor. Para hacer que la acción limpiadora sea aún más efectiva, agregamos unas gotas de lavanda o aceite esencial de limón a la tela, para liberar un olor agradable y limpio. A un nivel de limpieza más masivo, si tenemos un horno pirolítico autolimpiable, el problema de los olores no suele ocurrir, o más bien, solo tendremos que recurrir a la energía, ya que la pirólisis consume mucha energía precisamente para consumir cualquier resto de olor que quede tras cocinar. En este sentido, tan solo hará falta activar el modo de limpieza del horno y dejar que trabaje por sí solo. En el caso de querer limpiar el horno por nosotros mismos, aunque tenga esa función de autolimpieza, podemos actuar de forma química o natural. En este sentido tenemos las espumas desengrasantes clásicas para horno que podemos pulverizar en todas las superficies internas, eliminando las rejillas, que deberán lavarse por separado. Deja que el producto actúe durante unos minutos, luego retira completamente la espuma con un paño húmedo. Si preferimos un método que sea natural, podemos utilizar bicarbonato de sodio y vinagre en lugar del desengrasante con espuma. La reacción resultante de su unión ayudará a raspar y desengrasar el horno. Deja que actúe hasta que oigamos la mezcla, y luego retiramos con una esponja húmeda. El horno quedará limpio y el olor se habrá ido por completo.

Ventila los espacios

Por supuesto, lo primero que tienes que hacer es abrir las puertas y ventanas para que el aire del interior de la vivienda se vaya renovando. También enciende los ventiladores de techo si tienes y pon a funcionar los aparatos de climatización portátil cerca de la fuente del olor.

Fragancias

Acto seguido, prepara una mezcla de mantequilla, azúcar y canela en un bol y llévala a horno medio para que la canela se cocine y emane una fragancia agradable que poco a poco irá reemplazando al olor a quemado.

Si no posees esos productos en casa o no quieres usar el horno, puedes colocar agua con vinagre en los rincones de cada ambiente. Algunas personas no lo saben, pero el agua con vinagre absorbe los malos olores y ayuda a reducir su intensidad rápidamente.

Hervir un poco de agua y colocar unos limones dentro del recipiente es otro secreto bien guardado de nuestras madres y abuelas. Combinando el agua hirviendo con este cítrico se potencia su acción astringente que combate los malos olores naturalmente.

Por último, si tienes granos de café en casa puedes ponerlos a tostar para que desprendan su aroma tan característico y estimulante. Pronto todo olerá a café y ya no te tendrás que preocuparte por la sensación olfativa de quemado.