Cómo debes mantener el pH del cabello equilibrado

Tener un cabello bello y con vida puede resultar complicado. Hay diversos factores que intervienen en ello. Uno de estos es el pH. Pero, ¿qué es, y cómo mantener el pH del cabello equilibrado? Te damos consejos sobre ello.

Así lo tendrás tiempo suelto y más sano que nunca. Esto junto a diversas rutinas que es importante tener en cuenta.

Cómo mantener el pH del cabello equilibrado

Según Garnier, el pH se mide en una escala que va del 1 a 14, del más ácido al más alcalino. Entonces, un pelo con un pH por debajo de 6 se considera ácido, alrededor de 7 es un pH neutro y de 8 a 14 se llama pH alcalino.

Su nivel más natural y de un cabello saludable debe encontrarse entre 4,5 y 5,5, y con ello se logra un cabello siempre brillante y con un total aspecto saludable.

Cuando el pH no es el óptimo, es fácil saberlo porque, entre otros, la cutícula se abre y tu pelo se vuelve más susceptible a los enredos y a la electricidad estática. A la vez está más frágil y se rompe con facilidad.

Dieta más sana

Hay muchas cosas que podemos hacer para que este pH sea el óptimo. Por ejemplo, comer de forma más sana, dejando de lado los ultraprocesados e incrementando la fruta, los lácteos, la carne de ave, las bayas y el yogur.

Fuera químicos

Para reducir este pH hay que evitar los químicos en el pelo. Esto es contar con un champú adecuado y natural. También pasa con las cremas hidratantes y la mascarilla. Por regla general, usaremos productos que tengan un valor de pH entre 3 y 5.5, así que tenlo en cuenta.

Menos exposición al sol

Otra de las cosas que pueden hacer que el pelo se estropea es la gran exposición al sol al que está sometido, especialmente durante el verano.

Hay que reducir ello, protegerlo y aplicar productos para que no nos afecte tanto, de igual manera que hacemos cuando protegemos la piel con cremas solares.

Reducir el uso de fuentes de calor

No es nada bueno para el cabello en general. Siempre es mejor dejar secar al aire el pelo y no usar secadores a no ser que su uso sea recomendado o bien haga mucho frío. También hay que reducir el uso de las planchas de pelo o decantarnos por aquellas que protegen la cutícula del pelo. Pruébalo y mira los resultados.