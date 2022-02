Si estás pensando en tener tu primera pecera en casa, probablemente sabes que es muy aconsejable comenzar por aquellas especies que no requieren tanto mantenimiento, que podemos mantener de una forma sencilla. Así, por supuesto, la elección de los integrantes del acuario será fundamental. Veamos entonces cuáles son los cuidados del pez ángel, una especie recomendada para novatos.

Esta especie de agua dulce, la cual proviene de los trópicos y precisa de una temperatura del agua elevada para la supervivencia, es una de las que se recomiendan a las personas sin tanta experiencia respecto del cuidado de peces en casa ya que no lleva gran tiempo, como otras muy comunes.

En cualquier caso, esto de ninguna manera significa que podemos abandonarlo y desentendernos. Por el contrario, tendremos que estar atentos a sus necesidades, pero con la tranquilidad de que tenemos un margen de maniobra más amplio que con otros peces, más exigentes en su salud.

Pasos para cuidar un pez ángel

Acuario del pez ángel

Si nos detenemos en el acuario, habrá que ver que coincidan sus características con las de este pez. Como es más alto que largo, por ejemplo, la pecera deberá ser alta para que no se sienta atrapado. Lo suficiente como para que sus aletas no rocen el suelo y sus dorsales no salgan del agua.

Otra cosa a considerar es que en un acuario de 110 litros puede introducirse un sólo pez tipo ángel. Tendrás que alcanzar los 150 o 200 litros para incorporar un segundo animal, que no sea macho. Cuando coinciden dos machos, lo más seguro es que ambos se ataquen hasta que uno muera.

Volviendo a la temperatura del agua, debería ser de unos 24° C, sin superar nunca los 28° C. Tendrás que adquirir un termómetro y un calentador para tener esa información y corregir.

¿Qué peces se llevan bien con el pez ángel?

Luego, hay algunas especies complementarias del pez ángel que puedes sumarle para ayudarlo. Evidentemente, lo mejor es un pez que limpie el acuario, como el pez gato corydora, que además comparte necesidades en cuanto a las cualidades del agua, evitando un conflicto en ese sentido.

Alimentación del pez ángel

Por último, en lo que hace a la alimentación, el pez ángel posee un alimento específico para él. Prácticamente todas las marcas de alimento para peces cuentan con una alternativa para ellos.

Si quieres, puedes darle también algunos gusanos de sangre, desecados y libres de bacterias. Conviene no darle gusanos vivos, ya que sus bacterias pueden arruinar el acuario.