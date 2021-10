Seguro que más de una vez has querido posponer el cambio de la funda del nórdico para no enfrentarte a ella y es que, a pesar de que es una opción estupenda para protegernos del frío durante la noche, es cierto que no resulta nada fácil poner el relleno, ¿no es cierto? Pero, a pesar de que sea complicado cambiar la funda nórdica no se debe retrasar la limpieza de la funda ya que es un tejido que está en contacto con nuestro cuerpo cada noche a la hora de dormir. Ahora bien, ¿quieres saber cómo cambiar la funda del nórdico fácilmente? Pues a continuación te contamos algunos trucos para que volver a colocar el relleno dentro de la funda nórdica no te suponga un dolor de cabeza.

Consejos para cambiar la funda del nórdico

Si cada vez que vas a cambiar la funda del nórdico acabas de mal humor por no haberlo conseguido a la primera, no te preocupes, con estos consejos lo conseguirás fácilmente.

Pinzas de tender : este es uno de los trucos más usados a la hora de cambiar la funda del nórdico. Tan solo tienes que estirar la funda y comenzar a introducir el relleno hasta llegar a las esquinas superiores . Una vez tengas el relleno en las dos esquinas, usa unas pinzas de tender en los bordes para fijarlo y que quede muy bien estirado. Al tener las esquinas agarradas, podrás colocar bien el resto del relleno y, por tanto, cambiar la funda del nórdico fácilmente. Este es un truco muy sencillo y rápido de hacer, así que toma nota para cuando te toque cambiar el tuyo.

: este es uno de los trucos más usados a la hora de cambiar la funda del nórdico. Tan solo tienes que . Una vez tengas el relleno en las dos esquinas, para fijarlo y que quede muy bien estirado. Al tener las esquinas agarradas, podrás colocar bien el resto del relleno y, por tanto, cambiar la funda del nórdico fácilmente. Este es un truco muy sencillo y rápido de hacer, así que toma nota para cuando te toque cambiar el tuyo. Sobre la cama : extiende la funda del nórdico sobre la cama del revés , es decir, la parte que está en contacto con nosotros deberá estar hacia arriba a la hora de colocar el relleno. Extiende ahora el relleno del nórdico sobre la funda y empieza a enrollar los dos , es decir, tanto la funda como el relleno, por el extremo de la funda que está completamente cerrado. En el momento en el que llegues al final, dobla la esquina hacia el centro y cierra los botones de la funda . Dobla ahora la otra esquina, termina de cerrarlo y ya podrás desenrollar.

: , es decir, la parte que está en contacto con nosotros deberá estar hacia arriba a la hora de colocar el relleno. Extiende ahora el relleno del nórdico sobre la funda y , es decir, tanto la funda como el relleno, por el extremo de la funda que está completamente cerrado. En el momento en el que llegues al final, . Dobla ahora la otra esquina, termina de cerrarlo y ya podrás desenrollar. Ayúdate de la pared: esta forma de cambiar la funda del nórdico es muy similar a la técnica de las pinzas de tender solo que, en vez de usar las pinzas, usarás la pared y la cama. Comienza nuevamente a colocar las esquina superiores en la funda nórdica y sujeta ambos lados colocándolos entre la cama y la pared. Una vez estén bien sujetos, estira el relleno dentro de la funda nórdica y colócalo muy bien. Cierra los botones o la cremallera y listo, ya tendrás la tu funda nórdica preparada para pasar el invierno.

Con estos sencillos trucos no te costará nada cambiar la funda del nórdico, así que toma nota y escoge el que mejor se adapte a ti, los tres métodos son estupendos, así que no tendrás más quebraderos de cabeza por esto.