Cómo configurar las opciones de privacidad en WhatsApp

Configurar la privacidad de WhatsApp es importante para preservar nuestros datos personales

Configurar la privacidad en WhatsApp te permitirá controlar la información disponible los usuarios y tus contactos, como la hora en la cual te has conectado, la confirmación de lectura de los mensajes, así como tu estado y tu foto de perfil.

Para configurar la privacidad de tu cuenta ve a Ajustes > Cuenta > Privacidad.

Allí podrás ajustar la privacidad de tu foto de perfil, tu estado, la última hora en la que te has conectado y las confirmaciones de las lecturas de los mensajes. También podrás bloquear a los contactos que desees para que no puedan acceder a tu información ni enviarte mensajes.

Más información para configurar las opciones de privacidad en WhatsApp

Para la imagen de perfil, el estado y la hora de la última conexión puedes seleccionar que esta información sea vista por todos los usuarios, solamente tus contactos o que nadie la pueda ver. Pero si seleccionas que nadie pueda ver la última hora en la cual te has conectado, tampoco podrás ver la hora de la última conexión de tus contactos.

Cómo ocultar la confirmación de lectura

Si no quieres que las personas sepan que has leído sus mensajes, puedes desactivar las confirmaciones de lectura. Esto no es posible de hacer en las notas de voz. Una vez que las reproduzcas, aparecerá el check de color azul. De la misma forma, no puedes evitar que desaparezcan las confirmaciones de lectura en los grupos.

Ten en cuenta también que si desactivas esta opción tampoco verás las confirmaciones de lectura de tus contactos.

Estado e imagen de perfil

La privacidad en WhatsApp te permite mostrar tu imagen de perfil a cualquiera de los usuarios que tenga registrado tu número de teléfono. Pero también puedes ajustar la privacidad para que tu imagen de perfil sea vista solamente por tus contactos.

Existe también una opción dentro de WhatsApp que te permite ocultar la foto de perfil a alguno de tus contactos. Para ello, debes abrir el chat de ese contacto y bloquearlo. Ten en cuenta que si bien la persona no recibirá una notificación de que la has bloqueado, se enterará cuando quiera enviarte un mensaje y no lo pueda hacer.

Tampoco podrás enviar mensajes a tus contactos bloqueados ni ver su información. Pero esta es la única forma de evitar que vean tu foto, tu estado, la hora de tu última conexión. Es decir, no podrán acceder a ninguno de tus datos y tú tampoco podrás acceder a los de ellos.