A veces, por algún motivo de seguridad, puedes necesitar ocultar tu foto de perfil en WhatsApp

En la aplicación de mensajería WhatsApp, ocultar la foto de perfil es una opción que podrías necesitar para evitar que algunas personas visualicen tu información personal.

En cuanto te das de alta en la aplicación, debes subir una foto para tu perfil, con el fin de que los usuarios te reconozcan. Pero es posible elegir cualquier imagen de perfil, e incluso una imagen que no sea tuya, así como también hacer que algunos usuarios no la puedan ver.

Cómo ocultar la foto de perfil en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es entrar a WhatsApp y dirigirte a “Configuración”. Luego debes pulsar sobre “Cuenta” y desde allí tendrás acceso a toda la información disponible para todos los usuarios.

Dentro de la “Cuenta” tendrás que pulsar sobre la pestaña “Privacidad” y allí encontrarás varias opciones, entre las que se encuentra “Foto de perfil”.

Al hacer clic en “Foto de perfil” accederás a las opciones de visualización de tu foto. Aparecerán tres opciones y tendrás que elegir la que mejor se adapte a tus deseos. La primera opción es que la puedan ver todos, la otra posibilidad es que la vean solamente tus contactos y la tercera es que nadie pueda verla.

La alternativa más sencilla y la más utilizada por casi todos los usuarios de WhatsApp es simplemente bloquear al contacto.

En este caso, la persona bloqueada no tendrá acceso a tu imagen del perfil ni tampoco a tus estados. No podrá enviarte mensajes, pero hasta que no lo intente no se dará cuenta de que lo has bloqueado.

Esta es una opción rápida y práctica, pero bastante indiscreta, pues tal vez no quieras perder la amistad de esa persona ni la posibilidad de contactar con ella en el futuro. Por eso, la mejor opción es ocultar la foto a ese solo contacto.

Para ocultar la foto a un solo contacto sin bloquearlo, sigue los siguientes pasos que vemos en este tutorial:

Abre WhatsApp Abre el chat Busca el contacto al que deseas ocultar la foto Inicia un chat con esa persona Pulsa en su Información de contacto Elimina el contacto

Luego tendrás que ir a la pantalla principal de WhatsApp y esta ruta que ves aquí: Configuraciones > Privacidad > Foto de perfil > Mis contactos.

Allí podrás ocultar la foto de perfil al contacto que acabas de eliminar. Pero no habrás bloqueado el contacto, sino solamente no le permitirás que vea tu imagen.