Conocer nuestro fototipo de piel nos servirá para saber qué protección solar necesitamos

Cuidar la piel es algo esencial, por lo que debemos aplicar productos o remedios que la protejan del sol o de otros agentes externos, aunque para ello, primero de todo os aconsejamos que sigáis la guía de pasos que te ofrecemos para que sepas cómo saber tu fototipo de piel.

El fototipo de una persona es una clasificación utilizada en dermatología, determinada por la calidad y cantidad de melanina presente en las condiciones basales de la piel. Indica las reacciones de la piel a la exposición a la radiación ultravioleta y el tipo de bronceado que se puede obtener de ella. De este modo, conocer tu fototipo es el punto de partida fundamental para preservar la salud de tu piel y comportarte correctamente durante la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar.

Pasos para saber tu fototipo de piel

Cuando queramos saber el fototipo de piel que tenemos, vamos a tener que valorar no solo el tono de nuestra piel, sino también el color de ojos y cómo no, de qué modo reacciona la piel cuando la exponemos al sol. Si acudes al médico o a un dermatólogo te analizará la piel y como no te hará una serie de preguntas pero nosotros en casa, podemos realizar un pequeño test que ahora te mostramos y con ello podrás saber sin problema tu fototipo de piel.

1-¿Cuál es color de tus ojos?

0 Azul claro, gris, verde

1 Azul verdoso

2 Azul

3 Marrón

4 Negro

2- ¿Cuál es el color natural de tu pelo?

0 Rojo

1 Rubio

2 Moreno

3 Marrón oscuro

4 Negro

3- ¿Cuál es el color de tu piel en las áreas no expuestas al sol?

0 Rosa

1 Muy pálida

2 Pálida

3 Oliva

4 Oscura

4- ¿Qué pasa cuando estás bajo el sol durante un largo tiempo?

0 Me quemo con ampollas y piel levantada

1 Me quemo y la piel se pela

2 Algunas veces me quemo

3 Raramente me quemo

4 Nunca me quemo

5- ¿Cuánto te bronceas?

0 Nunca me bronceo

1 Cojo algo de color

2 Cojo un tono dorado

3 Cojo un tono moreno

4 Cojo un tono muy moreno

6-¿Tu piel coge color al exponerte al sol aunque sea por poco tiempo?

0 Nunca

1 Raramente

2 Alguna vez

3 A menudo

4 Siempre

Tras contestar estas preguntas, suma los números correspondientes a tus respuestas y calcula tu puntuación: