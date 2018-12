Un curioso y sencillo "Invento" con el que podrás tener un grifo a partir de una botella de agua

¿Te gusta poder realizar experimentos en casa que sean realmente sorprendentes? En esta ocasión queremos ofreceros una sencilla guía de pasos que os servirá para poder hacer un grifo con una botella de plástico, de modo que a partir de ahora, seguro que ya no beberéis de vuestra botella de la manera tradicional. ¡Es realmente sencillo y divertido!.

En realidad, esta guía para saber cómo hacer un grifo con una botella de plástico fue dada a conocer por la policía de Japón para un caso extrema de necesidad. A través de las redes sociales, la División de Medidas contra Desastres del Departamento de Policía Metropolitano de Tokio explicó que llenando una simple botella de plástico con agua, podemos hacer que se convierta en un grifo. Si quieres saber el método para ello sigue leyendo.

Lo único que necesitamos es una botella de plástico (sin importar el tamaño) y un punzón o un cuchillo para poder perforar la botella.

Pasos para hacer un grifo con una botella de plástico

Lo primero de todo es quitar cualquier etiqueta que tenga la botella, para que al hacer el agujero en ella no nos moleste. Toma el punzón y haz un pequeño orificio en la parte baja de la botella que no supere los 2 o 3 milímetros. A continuación, llena la botella con agua (tapando el agujero con un dedo o con un poco de cinta aislante para que el agua no se salga). Ahora, coloca el tapón en la botella. quita la cinta o el dedo del agujero y ¡listo! ya has creado tu grifo con una botella de plástico. Lo único que nos queda es comprobar si funciona y te sorprenderá que así es. Cada vez que giramos el tapón, el agua comienza a salir por el agujero como si fuera un grifo. Cuando cierras el tapón, sorprendentemente el agua deja de salir.

Como estarás pensando el experimento ya se ha convertido en viral, y a raíz de que la policía de Tokyo lo diera a conocer muchos se han animado a hacerlo en casa y subirlo a redes y portales como YouTube. Seguramente tras leer esto, tú también querrás hacerlo, así que te recomendamos que sigas bien los pasos que te hemos indicado, y sobre todo, haz el orificio de la mitad de la botella hacia abajo. Si lo haces demasiado arriba, apenas podrás disfrutar de tu grifo ya que comprobarás como enseguida te quedas sin agua.

Por otro lado, para mantener tu botella con agua y usarla como grifo, puedes tapar el orificio con cinta aislante mientras no la usas. Como comprobarás, una vez has llenado la botella apenas sale agua por el agujero (tan solo unas gotas), pero si has de transportar la botella, mejor que tapes el agujero.