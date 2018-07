¿Alguna vez has necesitado tener una cuña de madera y no has tenido ninguna a mano? Lo cierto es que las cuñas de madera pueden ser realmente útiles en casa y aunque podemos comprarlas en tiendas también podemos hacerlas de manera fácil en casa. Te explicamos a continuación, paso a paso, cómo hacer una cuña de madera..

Cuñas de madera

Las cuñas de madera son unas piezas de madera cuya forma hace que podamos colocarlas para nivelar muebles como armarios por ejemplo o para que hagan de tope a puertas y ventanas. En la actualidad, este tipo de cuñas se pueden comprar en un sinfín de materiales, pero lo cierto es que las de madera parecen ser más eficaces (aguantan mejor el peso y duran más tiempo), además de ser bastante baratas si tenemos en cuenta que podemos hacerlas nosotros mismos en casa.

Si tienes algún resto de madera en casa, o puedes encontrar uno por la calle, tan solo te hará falta seguir los pasos que te damos a continuación para hacer cuñas de manera fácil y rápida.

Pasos para hacer una cuña de madera