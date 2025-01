El fiscal del caso del novio de Ayuso le dijo al juez que frenó el pacto: «Me llamaron de arriba»

El fiscal de delitos económicos Julián Salto explicó ante el juez detalladamente su participación en el caso de Alberto González Amador, desde la recepción del expediente hasta las comunicaciones con sus superiores jerárquicos la noche del 13 de marzo, mientras asistía a un partido de fútbol de Champions en el Metropolitano. Tal como recoge la transcripción a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el fiscal le dice al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que sintió inquietud inicial cuando recibió llamadas de sus superiores: «A mí, la llamada del 7 de marzo me deja preocupado, porque yo trabajo en un cuerpo jerarquizado en el cual cuando el superior te llama, pues no es para nada bueno».

El fiscal da a entender que él tenía toda la voluntad de llegar a un pacto con el novio de Isabel Díaz Ayuso con condenas menores por asuntos de fraude fiscal. Así lo trasladó Miguel Ángel Rodríguez a El Mundo. Sin embargo, la izquierda acusa al jefe de gabinete de Ayuso de mentir. Medios de comunicación y la izquierda sostienen que el pacto nace exclusivamente de los abogados de González Amador cuando, en realidad, es la Fiscalía quien en ese momento lo pone sobre la mesa.

Julián Salto recordó en el TSJM que hasta el 7 de marzo, días después del intercambio de emails de la polémica, no descubrió la relevancia política del caso: «El 8 de marzo pregunto a mi fiscal decana [Virna Alonso] y me dice que es que el investigado […] tiene un vínculo sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid». El 12 de marzo lo publica eldiario.es y posteriormente aparecen extractos de los correos, primero en la Ser, y a la mañana siguiente en El Plural. Antes habían pasado por la Moncloa como demostraron los whatsapp de Juan Lobato, entonces líder del PSOE en Madrid, con su equipo.

Julián Salto se quedó preocupado tras la llamada de sus jefes y durante unos días frenó el caso. Fue ya el 12 de marzo, dos horas después de la noticia de eldiario.es, cuando decidió trasladar su disposición hacia un acuerdo al abogado: «Le vuelvo a decir que no hay inconveniente en llegar a un acuerdo.»

Según su testimonio, el caso llegó a la Fiscalía Provincial de Madrid el 22 de enero y se le asignó al día siguiente por turno objetivo de reparto. Salto Torres enfatizó que durante la tramitación inicial desconocía la vinculación del investigado con la presidenta Ayuso, un hecho que no conoció hasta el 8 de marzo, después de que la denuncia ya hubiera sido presentada ante el juzgado.

El fiscal describió el procedimiento habitual de comunicación con el abogado del investigado, Carlos Neira, señalando que no era la primera vez que trabajaban juntos: «Era la cuarta conformidad que podía cerrar con Carlos Neira, la tercera en unas negociaciones dentro de las diligencias de investigación de Fiscalía», explicó ante el juez.

Partido de fútbol

Por otra parte, además de las llamadas iniciales de la inquietud de sus jefes con el caso, posteriormente hay otro incidente. La noche del 13 de marzo marcó otro punto de inflexión. Mientras Salto Torres se encontraba en el estadio Metropolitano viendo el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, recibió múltiples llamadas de sus superiores. Primero de la fiscal autonómica –Almudena Lastra– a las 21:26, y posteriormente de la fiscal jefe provincial –Pilar Rodríguez–, quien le transmitió la urgencia de dar cuenta sobre el caso porque «el fiscal general del Estado quiere saber».

En otro pasaje de su declaración, el fiscal aseguró no haber recibido presiones o instrucciones sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo: «A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo. A mí nadie me ha dicho nada, ni me ha presionado absolutamente». No obstante, en otro momento sí dice que le llamaron «desde arriba» y eso le hizo pensar cómo actuar en ese caso.

Respecto a la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo, Salto Torres afirmó categóricamente no haber participado en su elaboración: «Yo no he participado en el contenido, no me he reunido. La información que tengo posterior de quién ha podido participar es la información que ha salido en este procedimiento en prensa».

El fiscal también abordó la cuestión de las filtraciones a los medios de comunicación. Dijo ser «el primer perjudicado» cuando se publicó su correo electrónico con sus datos personales. Explicó que el envío de la denuncia al abogado Neira el 12 de marzo respondía a una práctica habitual de cortesía profesional, desconociendo que en ese momento la denuncia ya estaba en los medios de comunicación.

Durante el interrogatorio, Salto Torres explicó la estructura jerárquica de la Fiscalía y los procedimientos de dación de cuenta, señalando que es normal que los asuntos de trascendencia mediática requieran informar a los superiores. Sin embargo, que no se le informó que la información que facilitó se utilizaría para elaborar un comunicado de prensa revelando secretos.

El fiscal detalló también el proceso interno de tramitación del caso, desde su estudio inicial hasta la presentación de la denuncia el 5 de marzo, pasando por los diferentes visados necesarios. Explicó que la investigación se centraba en «dos presuntos delitos fiscales de impuestos del año 2020 y 2021» y que la denuncia se formuló «sin ningún motivo político».

En cuanto a la investigación sobre las filtraciones, el fiscal indicó que no tiene conocimiento de si se abrió alguna investigación interna, señalando que esa decisión correspondería a sus superiores: «Yo no tengo capacidad en Fiscalía para investigar de oficio nada. Y mis superiores, le vuelvo a repetir, a mí no me transmiten».