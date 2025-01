Marc Giró se ‘pica’ con OKDIARIO en ‘Late Xou’: «No soy de izquierdas, tengo una criada negra»

La última entrega de Late Xou ha estado marcada por el rebote de Marc Giró, que ha puesto de manifiesto su pique con OKDIARIO por la noticia publicada sobre la incorporación del presentador a la parrilla de La 1 de TVE. El artículo destacaba en su titular la estrategia de programación de la televisión pública al apostar por el tándem de David Broncano con La Revuelta y del late night de Giró (cartel al que se sumará Andreu Buenafuente), y el cómico ha dedicado más de cinco minutos de su espacio, justo al arrancar, para contestar a OKDIARIO.

Lo primero que hace Marc Giró en su exposición es, de hecho, referirse a esa estrategia de programación para indicar que «algunos interpretaron el experimento como otra patraña de Pedro Sánchez». «Veamos, por ejemplo, este titular», continúa, para sacar en pantalla, únicamente, la noticia de OKDIARIO (La TVE sanchista recrudece su ofensiva contra El Hormiguero fichando a Marc Giró tras La Revuelta) y citar textualmente: «La dirección de RTVE pretende realizar más cambios ideológicos en el ente público (…) Marc Giró es conocido por su ideología de izquierdas, de la que presume en cada uno de sus programas, por lo que tiene lógica que la televisión sanchista le haya querido ascender».

Esas líneas son, precisamente, las que parecen haber mosqueado a Marc Giró: «Dan por hecho que soy de izquierdas. Yo de izquierdas, izquierdas, no sé si soy exactamente, y voy a poner algunos ejemplos para demostrarlo (…) Decir que soy de izquierdas es precipitarse».

A partir de entonces, comienza a citar detalles de su vida que apoyen sus palabras, en clave de humor. Pero, en clave de humor también, esos argumentos han ocupado cinco minutos y medio de Late Xou, nada más y nada menos que del arranque del programa. Igualmente, entre risa y risa, los argumentos a los que ha recurrido para desmontar tal afirmación en su cómico arranque no son precisamente contundentes, sino más bien flojos.

Marc Giró tira de los clichés que en el imaginario colectivo se relacionan con el votante de izquierdas para señalar que esos tópicos no van con él. Así, con ese método, a la vez atribuye otros clichés -los contrarios- a la derecha.

Para empezar, Giró cuenta con su particular humor que tiene dos perros, pero que no los rescató «de ninguna perrera», sino que los compró. «Las personas de izquierdas no compran animales vivos, los adoptan», añade; hace unos días, comenta, fue a un restaurante y comió «un buen solomillo, de ternera»; asimismo, no recicla a la hora de sacar la basura, y la tira «toda, y sin manías, en el contenedor de lo orgánico, que es más ancho y cabe todo de una patada»; a pesar de tener un pequeño comercio de bombillas «a 7 minutos caminando de casa», las compra «en Amazon», como todo buen capitalista. Aunque, si hubiese optado por la tienda de su barrio, «habría cogido el coche, que por supuesto es diésel»: «Y hablando de medios de locomoción, tengo un caballo. ¿Les parece que una persona de izquierdas caza zorros?», plantea en su monólogo.

A esa ristra de ejemplos, suma que ha sido portada de la revista Forbes y hace referencia a la polémica protagonizada por Pedro Sánchez en diciembre, al negarse a felicitar la Navidad y optar por el «felices fiestas» otro año más, a pesar de que el PSOE no ha tenido reparos en pasado para felicitar de forma explícita otras festividades islámicas como el Ramadán o el Eid al Adha: «La pasada Navidad he llamado a la Navidad por su nombre, o sea, Navidad, no he deseado felices fiestas».

‘La criada negra’ de Marc Giró

Marc Giró se deja para el final de su monólogo en Late Xou la que es, posiblemente, la mejor parte, al proclamar que no tiene «ningún amigo racializado» y «la única persona negra» con la que trata es su «empleada del hogar»: «Mi criada, vamos». También parece que el propio presentador ha querido darle un peso mayor al final de su discurso, ya que como colofón, aparece en escena su supuesta criada, con la que mantiene un diálogo en el que suelta que le paga en negro -«¿no se dice en negro, se dice en B?»-, que no la tiene «ni contratada, ni asegurada» y que, a pesar de todo ello, es «como de la familia», dice cómicamente, a modo de palmadita en la espalda.

Así, tras las risas, lo que queda es el relato de los clichés: los votantes de izquierdas adoptan animales y los de derechas los compran; los buenos solomillos los toman los de derechas; los verdaderamente concienciados con el reciclaje son los de izquierdas; los que compran a grandes empresas son de derechas, mientras que los de izquierdas sólo gastan de dinero en los pequeños comercios; si alguien contamina con el coche, es la derecha; cazador es sinónimo de votante de derechas; Forbes sólo le da una portada a personajes de derechas y, finalmente, si alguien tiene una empleada del hogar que no es de origen español y no le da de alta en la Seguridad Social ni le paga de acuerdo con la legalidad, es de derechas, aunque acostumbre a manifestar el cariño que le profesa.

De esta forma, el monólogo de Marc Giró engloba el absurdo cliché de siempre: lo políticamente correcto va de la mano de la izquierda. Eso sí, las redes sociales reafirman que Marc Giró es de izquierdas y coloca al otro lado del muro al equipo de El Hormiguero: