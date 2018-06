Cómo elegir tu primera máquina de coser

¿Te gusta poder coser tu propia ropa o de hecho hacer los arreglos de esta en casa? Tener un máquina de coser propia sera imprescindible pero ¿cuál tenemos que elegir? Aprende ahora a saber cómo elegir, de manera fácil, tu primera máquina de coser

Máquinas de coser

Las máquinas de coser tiene una función muy específica que es la de coser ropa o telas, pero lo cierto es que podemos encontrar en el mercado de distinto tipo en función por ejemplo de si queremos coser con ellas telas duras como jeans o tejanos, o si por ejemplo la vamos a usar a diario o quizás la queremos para llevarla con nosotros de viaje.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta además el precio, que es también uno de los factores determinantes para decantarnos por una máquina de coser u otra y como no, saber qué funciones o que elementos incluye nuestra máquina de coser como el tipo de aguja o que sea capaz de dar el tipo de puntada que se necesita.

Lo cierto es que en cuanto comencéis a buscar vuestra máquina de coser, os daréis cuenta de la amplia oferta de modelos que existen algunas de ellas muy profesionales; pero si se trata de la primera máquina de coser que compras, quizás debas decantarte por un modelo básico al que eso sí, no le puede faltar nada de lo que ahora te contamos.

Pasos para saber elegir tu primera máquina de coser

Lo primero de todo es decantarte por un tipo de máquina de coser que cumpla las siguientes condiciones:

elige una máquina que sea portátil con cubierta extraíble , rígida o de tela, con un asa de transporte de plástico; que sea intuitiva en lo que respecta al enhebrado del hilo superior, la bobina inferior y la elección de puntadas durante la costura; que esté equipada con algunos accesorios básicos , como algunas bobinas y herramientas para el mantenimiento de la máquina; tenga un diseño que te permita un trabajo cómodo ; que tengadoble elevación del pie para coser telas más gruesas y pesadas.

A partir de estas características señaladas puede que ya des con tu primera máquina de coser pero además puedes hacerte una serie de preguntas que te ayudarán a decantarte por el modelo adecuado.

Tipo de costura

¿Te gusta la costura creativa, la de sastrería o ambas cosas? Antes que nada, debes entender cuanto te gusta coser, ya que si deseas realizar costura creativa, debes hacerte con una máquina de coser que sea capaz de hacer puntos básicos, puntos consecutivos, puntos en zigzag, de refuerzo y elásticos. Además, en el caso de la costura creativa es importante que la máquina pueda adaptarse al movimiento libre o patchwork y como no, que sea capaz de hace costuras y puntadas circulares.

Presupuesto

¿Cuál es el presupuesto del que dispones? Ya dijimos que debes tener en cuenta que hay máquinas de coser de distintos tipos pero además, para la elección de la primera máquina de coser, cuando tus inclinaciones aún no estén claras, es bueno establecer un presupuesto y mirar dentro del rango de la máquina que pueda satisfacer sus necesidades. El consejo básico es no comprar una primera máquina súper equipada, pensando que todo puede ser útil. A menudo, a pesar del potencial de la máquina, insistimos en usar siempre las mismas funciones sin experimentar nuevas posibilidades. Por esta razón, si primero no te das cuenta de tus gustos en términos de costura hecha a mano , es bueno preferir una máquina con funciones básicas y algunas puntadas decorativas , sin exagerar.

Máquina electrónica o mecánica

¿Es mejor una máquina electrónica o mecánica? La máquina de coser mecánica no está equipada con soportes electrónicos. La elección de los puntos de sutura y el ojal se realiza a mano, generalmente por medio de una perilla. Los puntos son los básicos: recto, zigzag, puntada elástica, reforzado y normalmente solo un tipo de ojal que cose en 4 golpes. La posición de la aguja es única, no hay puntadas decorativas.

Por el contrario, la máquina de coser electrónica permite seleccionar al menos dos posiciones de la aguja, la selección de los puntos generalmente ocurre a través de un botón, así como el ajuste de la longitud y el ancho de la puntada. Dentro de las categorías básicas, es posible encontrar algunos puntos decorativos, pero no aquellos que son de las máquinas de mayor rango. Se puede decir que la máquina electrónica permite una mayor destreza y comodidad en el uso y una mayor variedad de puntos.

Uso

¿Vas a coser mucho o poco? Este parámetro no debe subestimarse. Si vas a coser todos los días, debes enfocarte en algo duradero, que pueda soportar las horas de costura diarias, a diferencia de los que cosen por placer, tal vez en su tiempo libre.

La elección final

Una vez que hayas evaluado claramente estos parámetros, solo tiene que ir a la búsqueda real de tu primera máquina de coser, posiblemente con la oportunidad de probarla directamente. Digamos que una máquina para principiantes, equipada con puntos básicos, con algunas puntadas decorativas, que sea resistente y fácil de manejar, se puede comprar fácilmente a un precio que oscila de 200 a 300 € .

Por último anets de elegir comprar tumáquina de coser considera 3 factores importantes :