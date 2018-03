Si eres programador, estudiante de informática o un usuario con nociones, seguro que te sonará el término “JavaScript“, que no es más que un lenguaje utilizado en la programación para, por ejemplo, que aparezcan mensajes en las páginas web por las que navegamos o mostrarnos y sugerir contenidos adecuados a nuestros gustos. Si deseas conocer algo más sobre esta herramienta y, como no, aprender cómo activar JavaScript, no te pierdas nada de lo que te explicamos a continuación.

Qué es JavaScript

Javascript fue el primer lenguaje de “scripting web”, muy común al comienzo de su vida pero que se mantiene activo en la actualidad. Fue desarrollado por Netscape Communications Corporation, que no es otro que el creador del viejo navegador web Netscape Navigator. El nombre inicial era Mocha, luego se convirtió en LiveScript, dando paso luego a JavaScript dado que su sintaxis se basa en la de Java, sin embargo, no debes confundirlos porque son dos idiomas diferentes. Javascript es un lenguaje que se interpreta porque ejecuta el código del script lineal online a medida que llega mientras que otros lenguajes deben compilarse o traducirse al código máquina y, por esta razón, Javascript se considera uno de los idiomas más simples y un punto de partida para aquellos que desean comenzar a programar.

Para qué sirve JavaScript

Javascript en general se puede utilizar para embellecer un sitio web o crear “programas” para que los usuarios interactúen. Entre los usos más frecuentes podemos mencionar:

La inserción de mensajes de desplazamiento que cambian en la barra de estado del navegador .

que cambian en la barra de estado del . Realización de cálculos matemáticos y recuentos de letras o palabras (y usos similares).

y recuentos de letras o palabras (y usos similares). Inserción de mensajes de advertencia dentro de una página web o dentro de un marco.

dentro de una página web o dentro de un marco. Creación de imágenes animadas así como poder cambiar su visualización cuando se cierne sobre ellas.

así como poder cambiar su visualización cuando se cierne sobre ellas. Identificar el tipo de navegador en uso y mostrar un contenido adecuado y diferente para cada navegador.

y mostrar un contenido adecuado y diferente para cada navegador. Buscar los complementos instalados y notificar al usuario si se requiere un complemento adicional para continuar.

Pasos para activar JavaScript

Ya ves que JavaScript tiene muchos usos, todos ellos más que necesarios para poder navegar de forma completa por internet, de modo que si deseas activarlo sigue estos pasos.

Pasos para activar JavaScript con Google Chrome

En el menú del navegador, haz clic en “Configuración“. En la sección “Configuración“, haz clic en “Cambiar configuración avanzada …” En “Privacidad“, haz clic en el botón “Establecer contenido …” Cuando se abra el cuadro de diálogo, busca la sección “JavaScript” y selecciona “Permitir que JavaScript se ejecute en todos los sitios (recomendado)“. Haz clic en el botón “Aceptar“. Cierra la pestaña “Configuración”. Haz clic en el botón “Volver a cargar esta página” del navegador para actualizar la página.

Pasos para activar JavaScript con Internet Explorer

En la barra del navegador, haz clic en el icono “Herramientas” y una vez que el menú esté abierto, haz clic en “Opciones de Internet”. En la ventana “Opciones de Internet”, selecciona la pestaña “Seguridad“. En la pestaña “Seguridad”, haz clic en el botón “Nivel personalizado …“. Cuando se abra la ventana “Configuración de seguridad – Zona de Internet”, busca la entrada “Secuencia de comandos“. Encuentra el elemento “Active Scripting” y selecciona “Habilitar”. Cuando el mensaje “¡Advertencia!” aparezca, se te aparecerá la pregunta “¿Está seguro de que desea cambiar la configuración de esta zona?” haz clic en el botón “Sí“. Para cerrar la ventana de “Opciones de Internet“, haz clic en el botón “Aceptar“. Finalmente, haz clic en el botón del navegador “Refresh” para actualizar la página.

Pasos para activar JavaScript con Mozilla Firefox

En la barra de direcciones, escribe about: config y presiona Enter. Haz clic en “Tendré cuidado, lo prometo” si aparece un mensaje de advertencia. En el cuadro de búsqueda, busca javascript.enabled. Cambia la preferencia “javascript.enabled” (botón derecho y seleccione “Alternar” o haz doble clic en la preferencia) para cambiar el valor de “falso” a “verdadero”. Haz clic en el botón “Recargar página actual” en el navegador web para volver a cargar la página.

Pasos para activar JavaScript con Apple Safari