Cómo hacer un maquillaje pin up paso a paso

Uno de los maquillajes más exhuberantes e icónicos que nos podemos encontrar es el de Pin Up, un estilo que nos lleva de inmediato a la época de los años 40 y 50 que parece haber resurgido como tendencia. Si te gusta este tipo de maquillaje y quieres aprender a hacerlo, atenta porque te explicamos ahora cómo hacer un maquillaje paso a paso y de manera sencilla.

Qué es el estilo Pin Up

El Pin Up es un estilo de moda, maquillaje y peinado que si bien vive su auge en la década de los 49 y los 50, con mujeres que lo representan como Betty Paige, en realidad, nace o se gesta mucho antes, hasta llegar al prototipo de mujer de curvas perfectas, con cuerpo “reloj de arena”, peinado ideal y maquillaje en el que destacan unas bonitas mejillas sonrosadas.

Un estilo que celebra de alguna manera el “American Way of Life”, poniendo de manifiesto un tipo de mujer exuberante y de alguna manera inalcanzable que se da a conocer a través del cine y como no, a través de calendarios que se han acabado convirtiendo en un legado de la cultura popular de la época. El estilo Pin Up llega hasta nuestros días, y de alguna manera y gracias a mujeres como Dita Von Teese, se mantiene como tendencia, de modo que si deseas poder maquillarte de este modo, atenta porque te damos a continuación, todos los pasos.

Pasos para conseguir un maquillaje Pin Up

Para hacer un bonito maquillaje Pin Up debes poner especial atención en algunos aspectos que deben resaltar. Así, el maquillaje pin-up lucirá elegantemente bien definido pero no excesivamente marcado y con labios en primer plano te permitirán poder presumir de una sonrisa fabulosa. Seguramente no es un tipo de maquillaje que llevar todos los días, pero será absolutamente impresionante para una velada al estilo de los 50 o para una velada especial que requiera un maquillaje igualmente exclusivo . Entonces, veamos, a continuación, cómo hacer un maquillaje pin-up.

Aplica sombra de ojos y delineador de ojos