Aunque no lo creas, existen multitud de estilos para hacer recogidos para pelo corto y medias melenas. Aunque lleves el pelo corto no significa que no puedas experimentar, jugar con el cabello y hacerte los recogidos más actuales y originales. La mayoría son muy fáciles y apenas te llevará tiempo, y mucho menos, esfuerzo. Te contamos algunas ideas para que puedas lucir los recogidos para pelo corto más modernos y fáciles de hacer.

Los recogidos para pelo corto y los mitos que los rodean

Eso de que los pelos cortos no se pueden recoger, es completamente falso ya que el pelo corto admite hasta trenzas. Hoy se llevan mucho los peinados cortos, pero muchas mujeres no se atreven a dar el paso porque creen que después no sabrán cómo peinarse y piensan que lo llevarán siempre igual. Y esto pues suena aburrido, claro, pero no tiene por qué ser así.

El pelo corto ofrece multitud de posibilidades de recogidos. Así que, atrévete con ese cambio de look que tanto deseas y acaba con esa melenaza que tanto te molesta. Pide cita en tu peluquería y dile adiós al pelo largo. El calorcito se acerca y estarás mucho más fresca y cómoda con tu nuevo peinado corto y con esos sencillos consejos podrás recogerlo siempre que quieras. Recogidos, semi recogidos, trenzas… todo lo que más te gusta en sencillos pasos, aquí y ahora. Te lo contamos.

Diferentes recogidos para pelo corto

Recogido 1

Coge dos mechones de pelo a cada lado y enróllalos, cruza las dos partes hacia atrás utilizando horquillas. El resto del cabello queda suelto. El resultado te sorprenderá.

Recogido 2

Haz dos trenzas, júntalas, llévalas hacia atrás y sujétalas. Con el resto del cabello haz una coleta baja. Es súper sencillo y queda muy coqueto. No tardarás nada en hacerlo.

Recogido 3

Recoge tu pelo haciendo mechones y hacia atrás. Después enrolla cada uno, carda un poco para dar un mayor volumen y recoge cada mechón de tu pelo hacia adentro. Éste es otro recogido para pelo corto sin ningún tipo de complicación.

Recogido 4

Haz la raya hacia un lado y haz una trenza. Llévala hacia atrás, coge un mechón del otro lado y sujeta con una goma. Éste es un estilo más atrevido y original que te sorprenderá.

¿Ves qué fácil es hacer recogidos para pelo corto? ¿Te atreves a intentarlo?