Pregunté a varias pitonisas y todas coincidieron: los cuatro signos del zodiaco que atraerán el dinero en octubre

Creer en el horóscopo es una opción y personal, y muchas personas ven una correlación entre lo que dictan los astros, sus signos del zodíaco y su personalidad. Hay cuatro signos del zodiaco que atraerán el dinero en octubre. Según el medio Lent, en este mes, el Sol estará en libra antes de pasar a escorpio a mediados de octubre, mientras que Júpiter permanecerá en leo.

Esto no es casual, pues que quiere decir que es un periodo cargado de prosperidad y de grandes ambiciones. Gracias a la red de contactos, cada uno puede tener claro un pronóstico de gran éxito para estos cuatro signos del zodiaco, que son los que van a atraer dinero durante el mes de octubre. En este contexto, hay que tener en cuenta el signo de sagitario. Pues según Lent, Venus estará dando vueltas por este signo hasta el 25 de octubre. Los sagitarianos sentirán el deseo de mayor soledad y reflexionarán sobre el amor, las relaciones, el dinero y sus valores personales.

Los cuatro signos del zodiaco que atraerán el dinero en octubre

Los expertos en horóscopos saben que es una época de cambios. Vienen marcados por distintos acontecimientos mundiales y esto afecta directamente en cada signo del zodíaco.

Aunque a todos nos gustaría atraer el dinero en este mes de octubre, no siempre es posible. El 23 de octubre, el Sol entrará en el signo de escorpio, dando paso a un periodo de profunda reflexión sobre el futuro y los asuntos espirituales. Será el 24 de octubre, cuando haya un movimiento retrógrado de mercurio, y aquí se producirán retorno a proyectos que anteriormente se consideraban concluidos.

Por otro lado, el paso que supone de júpiter y marte por el signo de leo estimulará el deseo de viajar y de ampliar horizontes. Por tanto, es posible que los sagitarianos sientan el impulso de viajar o de adquirir nuevos conocimientos.

El signo de leo y los cambios durante octubre

Para este signo del zodíaco, se prevé que marte y júpiter en leo infundan valentía y determinación en este signo. La conjunción del planeta de la acción y el planeta de la suerte puede generar nuevas oportunidades y ayudarte a estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.

Hasta el 25 de octubre, venus centrará una mayor atención en la vida personal de los leo. Una vez que mercurio y el Sol ingresen en el signo de escorpio, es posible que se resuelvan los asuntos relacionados con las relaciones.

Hay más cambios, porque a Luna Nueva en el signo de libra del 10 de octubre facilitará los encuentros con amigos, mientras que la Luna Llena en el signo de tauro del 25 de octubre impulsará tu carrera. Es el momento propicio para demostrar tus habilidades profesionales y manifestar tu disposición para un ascenso o un aumento de sueldo.

Desde este medio, resaltan que el 24 de octubre, mercurio entrará en una nueva fase y esto puede provocar una desaceleración en el sector financiero. Los astrólogos aconsejan revisar el presupuesto, analizar los gastos y evitar compras innecesarias.

La retrogradación de Venus en escorpio podría llevarle a replantearse tanto sus relaciones actuales como las pasadas. El 25 de octubre, Venus vuelve entones a Libra y, una vez que finalice su fase retrógrada el 14 de noviembre, podría traer cambios agradables a su vida personal.

Libra y géminis, cambios en octubre

A lo largo de octubre, Júpiter y Marte activarán la esfera social del signo de libra, y facilitarán nuevas amistades y fortalecerán relaciones beneficiosas.

En octubre, es posible que los nativos de géminis perciban una mayor atención por parte de los demás. Los astrólogos aconsejan aceptar invitaciones y aprovechar las oportunidades para socializar en este periodo. Además, la Luna nueva del 10 de octubre podría ser una excelente excusa para reunirse con amigos o salir.

Venus y Mercurio activarán los ámbitos del trabajo y la salud. Este podría ser un buen momento para realizar cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, adoptar una dieta o asumir responsabilidades adicionales en el trabajo.

Mientras que Júpiter y Marte influirán en la vida cotidiana. Si ciertas tareas o situaciones te generan un estrés innecesario, los astrólogos aconsejan no temer dejarlas atrás.

El horóscopo destaca cuatro signos que disfrutarán de un éxito en octubre: Sagitario, Leo, Libra y Géminis. Para ellos, este mes podría traer nuevas oportunidades, ya no solamente para reactivar la economía, también realizar contactos, cambios profesionales y una reevaluación de aspectos importantes de la vida.

No obstante, cabe resaltar en todo momento que las predicciones astrológicas tienen una finalidad meramente recreativa y no constituyen un método científico para predecir el futuro.