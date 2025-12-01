Ni Sagitario ni Virgo: estos son los signos del zodiaco que más mienten

Los signos del zodiaco que más mienten podrían sorprenderte, y no son los que tradicionalmente se asocian con la falta de sinceridad como Sagitario o Virgo, aunque estos también puedan ocasionalmente faltar a la verdad. La astrología, según sus seguidores, puede ayudarnos a identificar patrones de comportamiento y evitar decepciones en nuestras relaciones. La sinceridad se ha convertido en un pilar fundamental de cualquier vínculo interpersonal, siendo una cualidad cada vez más valorada en la sociedad actual.

Los expertos en astrología sostienen que existen formas de determinar la predisposición a la falta de sinceridad en una persona basándose en su carta astral, aunque esto siempre requiere un análisis profundo y conocimiento específico de cada signo. En una época donde las relaciones personales son cada vez más complejas, algunos buscan en las estrellas pistas sobre la compatibilidad y la honestidad de sus posibles parejas o amistades.

La fecha de nacimiento, según los astrólogos, podría revelar tendencias hacia la sinceridad o el engaño. Esta creencia ha llevado a algunos a considerar el signo zodiacal como un factor más a tener en cuenta al establecer nuevas relaciones, aunque siempre como un elemento complementario y no determinante en el conocimiento de una persona.

Ni Virgo ni Sagitario

Sagitario es un signo del zodiaco que puede parecer mentiroso, pero no es más que una persona que está totalmente centrada en sus fantasías. Es un signo del zodiaco que puede parecer un mentiroso compulsivo, pero simplemente no dispone de la capacidad para mantener una mentira. Lo suyo es mantenerse siempre en plena forma con sus historias surrealistas, algo que debemos empezar a ver llegar a medida que lo conozcamos. Le falta madurez y vive de forma constante en un mar de algunas historias que quizás no sean del todo reales.

El signo de Virgo jamás te mentirá. Al igual que todos los de Tierra es un tipo de horóscopo que tiene por delante una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son personas que viven muy centradas y eso hace que sea del todo imposible de pensar en no decir la verdad. Incluso aunque duela, será capaz de decir la verdad más cruel, pero nunca te dirá algo que no sea verdad.

El otro signo que forma parte de este trío que parecen mentirosos, pero no lo son, es Escorpio. Aunque quizás le cueste un poco decir del todo la verdad o a veces la esconda, no lo hace de forma intencionada.

Los signos del zodiaco que más mienten son estos

El mentiroso por excelencia del horóscopo es Géminis. En general, todos los de aire tienen un punto incierto. Dependiendo de lo que quieran o necesiten, tocará escuchar una versión más o menos realista, pero siempre desde el punto de vista de una persona que antepone sus necesidades a las de los demás. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en este signo como gran mentiroso, aunque siempre hay excepciones. Pese a ser por lo general un mentiroso de manual, puede comportarse si está rodeado de las personas adecuadas.

El segundo más mentiroso, a veces por desconocimiento de la verdad y otras de forma intencionada, es Acuario. Este signo de aire también piensa en todo lo que le está esperando y en la manera en la que puede empezar a prepararse para recibir algunos elementos que quizás no controle del todo. Puede dejarse llevar por lo que le dicen los demás y ser tan manipulable que es al responsable de extender más de una mentira, a veces sin querer. Tiene el mal de querer quedar bien, de estar siempre del lado que sopla el viento y eso es algo difícil de conseguir.

Por último, el signo de Libra, al igual que sus compañeros, suele ser esa persona que quizás acaba diciendo las cosas de forma diferente. Por lo que, la verdad que refleja no está relacionada con lo que es. Su especialidad son las mentiras piadosas o la omisión de una verdad que puede llegar a ser especialmente diferente a cómo nos la imaginaríamos el resto. Lo hace, supuestamente, por hacer el bien, aunque es posible que acabe haciendo el mal, sin apenas saberlo o desconociendo totalmente lo que está creando con sus palabras.

Los signos de aire, en general, salvo algunas excepciones, no son amantes de la verdad, sino que se mueven en función de sus propios intereses que pueden alejarlos en cierta manera de lo que tienen por delante. Son los responsables de una serie de elementos que se traducen en mentiras, malentendidos y relaciones que no terminan de funcionar. Necesitan mucha fuerza de voluntad y determinación para llegar hasta el punto que les aleje de esta tendencia. La mentira nunca es buena y menos cuando se quieren crear unos principios básicos para emprender una relación sea del tipo que sea.