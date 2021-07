El 2 de julio de 1999 el mundo perdía a uno de los escritores más conocidos por ser el conocido ‘literato de la mafia’ y el creador de la obra ‘El Padrino’. Mario Puzo, de origen italiano, se crío en la cocina del infierno en Nueva York, uno de los lugares donde el hampa y las mafias marcaron territorio desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de ello, el escritor jamás estuvo en contacto con nadie de la mafia, y sus escritos estaban basados en conversaciones con crupiers, prestamistas, usureros y jugadores compulsivos. Cuando se licenció en en la Universidad de Columbia, decidió dedicar su vida a la escritura y en 1955 publicó su primera novela.

En la ruina

‘La arena sucia’ fue la primera novela del autor. Bien valorada por la crítica, las ventas no siguieron el camino deseado por Puzo que tuvo que aceptar trabajos como editor para ganarse la vida.

Comenzó a escribir relatos para adultos en revistas de la ciudad y logró publicar dos nuevas novelas: ‘La Mamma’, diez años después de ‘La arena sucia’ en 1965; y ‘Seis tumbas en Múnich’ en 1967.

A pesar de la dedicación que Puzo ponía en sus obras, el éxito le daba la espalda con cada uno de sus libros y, con más de 45 años, cinco hijos y deudas con toda su familia, a mitad de los años 60 Puzo estaba prácticamente en la quiebra.

Su carrera iba cuesta abajo, los editores para los que trabajaba le dieron un ultimátum para una nueva, y última novela, si las ventas eran bajas. Fueron los propios editores los que aconsejaron que escribiese algo sobre gángsters dada su experiencia con relatos del mundo criminal.

Aunque era hijo de napolitanos, Puzo siempre quiso escapar del estigma de inmigrante italiano en América y la mafia, pero en medio de la desesperación y sin dinero que llevar a casa, el escritor decidió trabajar en una nueva novela que podría ser la última: ‘El Padrino’.

El éxito sin querer

Cuando Puzo terminó las 150 páginas de su manuscrito, sus editores no lo vieron claro. Empezó a pasearse por toda la ciudad buscando alguien que la publicara recibiendo el rechazo de buena parte de los editores de Nueva York. Cuando había perdido la esperanza, un periodista quedó entusiasmado con la novela de Puzo, en ese momento titulada ‘La Mafia’, y la llevó a G.P. Putnam’s Son, una de las editoriales más famosas del país.

Obtuvo un adelanto de 5.000 dólares para acabarla. Y eso hizo. De manera muy rápida, Mario Puzo acabó la novela, cobró su cheque y se marchó con su familia a Europa.

Jamás imaginó que a la vuelta de su viaje, en la editorial lo recibieron con honores. Una gran editorial pagó 410.000 dólares para lanzar la edición de bolsillo y los estudios de Hollywood se disputaban la adaptación de la novela que, ahora sí, ya había cambiado de nombre a ‘El Padrino’.

El éxito le vino de manera inesperada, tanto que el propio escritor apuntó en varias ocasiones que no era la novela de la que más orgulloso estaba: «No puse todo mi esfuerzo en él. Me arrepentí de no haberlo escrito mejor».