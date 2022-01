Durante los discursos de una reunión de colegas en 2017, Omri Lernau, un reconocido científico israelí e investigador principal de la Universidad de Haifa, habló sobre el hallazgo de restos de peces desenterrados en los antiguos asentamientos de Judea. El arqueólogo Yonatan Adler, el orador anterior, se sintió intrigado. De acuerdo con las leyes de kashrut en la Torá, la biblia hebrea, estas especies no son kosher, y por ello, no son aptas para el consumo ¿Sería que los antiguos judíos no conocían estas reglas?

Cuando Lernau terminó su discurso, Adler le expresó su interés en el tema. Así es como comenzó una investigación muy interesante, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista Tel Aviv.

El estudio reveló que, en un período que incluye gran parte del primer milenio antes de Cristo, la dieta no se adhería completamente al kashrut. Los hallazgos muestran los restos de tres especies no kosher en los dos asentamientos antiguos de Judea; en el norte, el Reino de Israel; en el sur, el Reino de Judá.

La pareja de científicos descubrió que durante el período persa (539 al 332 a. C.), siglos después de que Moisés recibiera sus mandamientos, los antiguos judíos comían bagre, rayas y tiburones.

Otro arqueólogo lo confirma: Lidar Sapir-Hen, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, que no participó en este estudio, encontró huesos de cerdo en antiguos asentamientos, los que eran más abundantes en el norte, en el Reino de Israel.

Sapir-Hen dijo que se alegró de que Yonatan y Omri llegaran a una conclusión muy similar a la suya. Según sus hallazgos, mucha gente comía carne de cerdo durante el siglo VIII a. C., por lo cual las prohibiciones dietéticas tendrían que haber ocurrido más adelante.

¿Cuándo se adoptaron las reglas kosher?

Según la tradición del judaísmo, Moisés recibió los mandamientos en algún momento del siglo XIII a.C., pero los eruditos no saben cuándo exactamente se escribieron estas reglas en la Torá.

Adler sostiene que las evidencias de su aplicación no aparecen hasta el período hasmoneo, que va del 140 a. C. hasta el 37 a. C. Sin embargo, esto no es seguro, pues el habitante de Judea promedio de la época era analfabeto y no podía leer las leyes escritas.

Según su análisis de las costumbres de la época, mientras que los intelectuales educados escribían las leyes en papiros o pieles de animales, la mayoría de los judíos no las conocían. Los estudiosos posiblemente las adoptaron, pero estas reglas llegaron a ser del conocimiento de las masas mucho después.

El arqueólogo concluye que los científicos desentierran evidencias y los eruditos estudian los textos, pero que juntos podrían desenterrar mucha historia, comparando las notas y la evidencia. «Necesitamos examinar los escasos restos del pasado que tenemos y hacer el mejor uso posible de ellos», plantea.

