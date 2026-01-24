Hallazgo inaudito que deja a los científicos sin palabras: aparece una ciudad submarina de hace 9.000 años

Un equipo de arqueólogos ha hallado una ciudad sumergida a cuatro metros de profundidad bajo las aguas del mar Adriático, cerca de la isla croata de Korčula. Bautizada como «Soline», su origen se remonta a hace 9.000 años y construida por la cultura Hvar durante el Neolítico por su ubicación estratégica. Todo apunta a que la ciudad quedó sumergida por el aumento del nivel del mar tras la última Edad del Hielo, lo que ha despertado la curiosidad de los científicos.

«El paisaje es más diverso de lo que nos pensábamos», señaló el doctor Fitch, líder de la investigación. Y añade: «El descubrimiento no sólo tiene importancia arqueológica, sino que también permite ver cómo las civilizaciones antiguas enfrentaron el aumento de los niveles del mar». Para llevar a cabo el estudio, utilizaron un sistema de cartografía 3D de alta resolución y análisis geo-arqueológico.

La ciudad submarina de hace 7.000 años

En la investigación participaron Domagoj Perkić (Museos de Dubrovnik), Iván Šuta y Vedran Katavić (Museo de la Ciudad de Katela), Katarina Batur (Universidad de Zadar), Marta Kalebota (Museo de la Ciudad de Korčula), Eduard Visković (Kantharos), con la asistencia de Dalibor ćosović desde el centro de buceo Azul Lumbarda.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra un camino de piedra que conectaba el asentamiento con la cercana isla de Korčula. «Estas son placas de piedra cuidadosamente apiladas que formaban parte de la comunicación de cuatro metros de ancho que conectaba la isla creada artificialmente con la costa. Por el análisis de radiocarbono Krista de la madera preservada encontrada en la última campaña, todo el asentamiento se remonta alrededor del 4900 A.C. La gente caminó sobre esta comunicación hace casi 7000 años».

Asimismo, se han descubierto evidencias de herramientas, cerámicas y estructuras que sugieren un intercambio activo con otras comunidades para aprovechar al máximo los recursos marítimos y las rutas de comunicación.

Al mismo tiempo, en la bahía de Gradina, en el lado opuesto de Korčula, se ha identificado otro asentamiento submarino casi idéntico al de Soline, lo que sugiere una fuerte presencia de distintas comunidades en la zona durante el Neolítico. «El arqueólogo de la Universidad de Zadar, Igor Borzić, notó recientemente estructuras intrigantes debajo de las aguas de la bahía. Así que los investigadores que buceaban en el sitio de Soline se fueron a explorar bajo el mar y, para su gran deleite, descubrieron un asentamiento casi idéntico sumergido a una profundidad de cuatro o cinco metros. En el sitio se encontraron artefactos neolíticos como cuchillas color crema, hachas de piedra y fragmentos de sacrificio».

Mediante un comunicado, la Universidad de Zadar explicó: «En exploraciones arqueológicas submarinas de la localidad neolítica hundida de Soline en la isla Korčula, arqueólogos encontraron restos que también les sorprendieron. A saber, debajo de los yacimientos de barro marino, se descubrió una carretera que conectaba el asentamiento prehistórico hundido de la cultura Hvar con la costa de la isla Korčula».

Otras ciudades sumergidas

Este hallazgo ha vuelto a poner sobre la mesa la fascinación por las ciudades sumergidas en Europa. Pavlopetri, ubicada frente a la costa sur de Grecia, en Laconia, es considerada la ciudad sumergida más antigua de Europa, con una antigüedad de más de 5.000 años. Los arqueólogos han encontrado calles pavimentadas, viviendas organizadas y tumbas gracias a la cartografía 3D y los sensores submarinos. La ciudad quedó sumergida por el aumento del nivel del mar y los movimientos tectónicos.

Otro hallazgo significativo se encuentra en Baiae, en Italia, una ciudad romana sumergida en la bahía de Nápoles. Baiae fue una de las localidades más exclusivas del Imperio Romano, conocida por sus templos, villa sy termas. Hoy, a pesar del paso del tiempo, se conservan mosaicos, columnas y esculturas, permitiendo a los arqueólogos estudiar la vida de la élite romana. Mientras, en Noruega se han descubierto aldeas neolíticas sumergidas que datan de más de 4.000 años, las cuales se han conservado gracias a la baja temperatura del agua y la sedimentación.

Shicheng, conocida como la «Atlántida de Oriente», es una ciudad sumergida en China a mediados del siglo XX, cuando, el gobierno construyó la represa de Xin’an para una planta hidroeléctrica, lo que provocó la inundación del valle de Qiandao. Shicheng, una ciudad de unos 1.300 años de antigüedad, quedó sumergida a unos 40 metros de profundidad.

Finalmente, Heracleion fue una de las ciudades portuarias más importantes de Egipto. Sin embargo, alrededor del siglo II a.C. un terremoto y un tsunami la dejaron sepultada bajo el mar Mediterráneo. Los arqueólogos han encontrado templos dedicados a los dioses egipcios y estatuas gigantescas de faraones, así como cientos de monedas y joyas de oro y restos de más de 60 barcos mercantes. Su hallazgo, que tuvo lugar en el año 2000, ha revelado aspectos desconocidos de la civilización egipcia, mostrando que la ciudad era un punto comercial muy activo en el antiguo Egipto.