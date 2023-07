ZAYN pone fin a su silencio musical con ‘Love like this’

El regreso de ZAYN a la música ya es una realidad. La espera ha sido larga, pero este viernes 21 de julio ha visto la luz Love Like This, su esperado nuevo single. Una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y que como era de esperar, no ha tardado en convertirse en todo un éxito.

Se trata del primer lanzamiento en solitario del ex integrante de One Direction desde el año 2021. Una canción que supone su esperado regreso a la música tras dos años de silencio en los que ha estado centrado en otros proyectos profesionales, que tras su estreno en todas las plataformas ha tenido una gran acogida.

Love Like This es una canción que presenta al joven, que acaba de cumplir 30 años, sumergiéndose de cabeza en el romance, independientemente de los riesgos que plantea. Un tema al más puro estilo ZAYN, que ha conquistado a todos sus fans y que supone su regreso por la puerta grande a la industria de la música.

«Supongo que hay amor como este / Por lo general, nunca quiero saltar así», canta Malik en la pista, sobre ritmos inspirados en la casa. “Supongo que hay fe como esta/ Darte todo y puedes patinar así/ Pero creo que tengo que correr ese riesgo porque no puedo volver atrás/ Y me encanta lo que dices, lo que dices, lo que dices cuando estás en mi línea”, dice la letra de la canción.

Love Like This probablemente sirva como el primer adelanto del cuarto álbum de estudio de Zayn Malik. La estrella recientemente firmó un contrato con Mercury Records. Además Billboard reveló que fuentes cercanas al artista expresaron que la nueva música que ZAYN marca una gran desviación del sonido que predominaba en sus éxitos de la década 2010 como Pillowtalk y I Don’t Wanna Live Forever.

Los álbumes anteriores de ZAYN, Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021) alcanzaron el puesto número 1, 61 y 44 en el Billboard 200 , respectivamente. El cantante, que fue el primero de One Direction en actuar como solista, previamente obtuvo dos sencillos entre los cinco primeros en el Billboard Hot 100 con sus dos primeros singles y, ahora, regresa dispuesto a alcanzar el éxito de nuevo.