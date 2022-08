Zayn Malik causa sensación al interpretar esta canción de One Direction

Fue hace siete años cuando One Direction anunció su separación. Un hecho que entristeció a millones de fans de todo el mundo, donde muchos, incluso culparon a Zayn Malik, uno de los integrantes de la banda, de que los artistas tomasen la decisión de emprender caminos en solitario.

Desde la decisión de Zayn de abandonar el grupo, ha habido infinidad de teorías sobre su marcha y sobre cómo era la situación del cantante dentro de la banda antes de abandonarla, de hecho, él mismo confesó que había perdido el contacto con todos sus ex compañeros.

Ahora, con el paso del tiempo, parece que todas aquellas rencillas del pasado han quedado en el olvido, y a Zayn Malik parece que le ha invadido la nostalgia, después de sorprender a todos sus fans al publicar a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece cantando la canción Night changes, de One Direction.

Night Changes se trata de uno de una de las canciones más exitosas de la última etapa de One Direction con cinco integrantes, una canción que precisamente habla de nostalgia, y que ahora, toma una nueva vida de la mano de Zayn.

El vídeo publicado por el artista en su cuenta de Instagram, está editado en blanco y negro, y en él, el cantante demuestra que no ha olvidado la letra de una canción que durante mucho tiempo cantó en el escenario junto a sus cuatro compañeros.

Se trata de una publicación muy inesperada, debido a que el cantante siempre ha preferido no hablar de su antiguo grupo, con los que se supo que no terminó demasiado bien, no obstante, ahora parece que las aguas se han calmado.

Como era de esperar, las reacciones al vídeo de Zayn Malik no se han hecho esperar. Los fans más nostálgicos de One Direction le han agradecido el gesto, así como se han apresurado a escribir que la separación de la banda es algo que no se supera, por mucho tiempo que pase.