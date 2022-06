‘Zapeando’: Isabel Forner desvela cómo trató de engañar a Roberto Leal en ‘Pasapalabra’

Zapeando estrenó este miércoles una nueva colaboradora. Nada más comenzar el programa, el presentador Dani Mateo pidió una calurosa bienvenida para Isabel Forner, que a partir de ahora formará parte del programa de las tardes de La Sexta. La periodista deportiva debutó en el formato con una cómica anécdota sobre su paso por Pasapalabra.

«Me he sentado aquí y no me levanta nadie», bromeó la periodista deportiva tras ser presentada por Dani Mateo. Muy emocionada por esta nueva etapa profesional, derrochó simpatía y naturalidad desde el principio del programa.

Dani Mateo recordó a los espectadores, que Isabel había estado en Pasapalabra: «Aquí ha habido llamada de alguien importante… yo ya lo que temo es por mi silla», señaló. Por su parte, Miki Nadal le dio un consejo a su nueva compañera, diciéndole que no gritase mucho al ser la «hora de la siesta».

Así intentó engañar Isabel Forner a Roberto Leal en la prueba de la música de Pasapalabra: «Pensé que igual no se la sabía» https://t.co/I5X2NjW5os — zapeando (@zapeandola6) June 15, 2022

Durante su debut en Zapeando, la propia Isabel Forner habló de su paso por Pasapalabra como invitada. «Desde el primer momento lo dio todo para ayudar a su equipo, solo hace falta ver el repaso que le dio a Tania Llasera en la prueba de adivinar la canción que suena», introdujo Miki Nadal, antes de que hablase la periodista.

Acto seguido, Isabel Forner confesó que se metió tanto en el papel de darlo todo para ayudar a su equipo que incluso llegó a inventarse una canción con tal de ganar más puntos. «Pensé que, si le ponía tono, igual Roberto Leal no se la sabía y la da como correcta», confesó la nueva colaboradora de Zapeando, recordando las caras «raras» que ponía cada vez que sonaba una canción de la prueba.