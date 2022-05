Cristina Pedroche: el verdadero motivo por el que abandona ‘Zapeando’

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Zapeando’ se ha convertido en uno de los programas con más éxito de LaSexta. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden una sola entrega, acompañando a Dani Mateo, Lorena Castell y Cristina Pedroche, entre otros tantos colaboradores.

Precisamente la presentadora de las Campanadas de Antena 3 se ha convertido en protagonista de la actualidad, y todo por la inesperada decisión que ha tomado. ¿En qué consiste exactamente? En abandonar, de manera temporal, su puesto de trabajo en el programa ‘Zapeando’ de LaSexta.

La colaboradora está a punto de comenzar un nuevo proyecto. Estamos hablando de la segunda temporada de ‘Love Island’, que comienza este mismo domingo. Esta noticia llegó de la mano de Dani Mateo, quien informó a los espectadores de lo que estaba a punto de suceder: “En esta mesa hay una persona que está a punto de dejarnos”.

Acto seguido, el presentador de ‘Zapeando’ continuó hablando: “Se va a un lugar mejor, Canarias”. Automáticamente todas las miradas fueron a la vallecana, quien no tardó en pronunciarse al respecto: “Tengo muchas ganas de irme y conocer a los isleños”. Debemos recordar que la nueva temporada de ‘Love Island’ comenzará este domingo 22 de mayo en Neox. El pasado año, la audiencia estuvo en torno a un 1,3% de share.

Eso sí, el primer programa logró reunir a unas 600.000 personas. Aunque la cifra fue reduciéndose, logró mantener a un número de espectadores suficientes para poder realizar una segunda temporada. En su despedida en ‘Zapeando’, Cristina Pedroche fue de lo más sincera: “El nivel va para arriba y lo que me gusta es que, con la primera temporada, ya demostramos que el programa funciona y existe el amor”.

Además, la presentadora de ‘Love Island’ aseguró que esta nueva etapa del programa contará con grandes novedades. Lo cierto es que Cristina Pedroche está preparada para afrontar esta nueva etapa profesional. Así lo confirmó en una publicación en Instagram, donde quiso dejar el siguiente mensaje: “Empieza una aventura. Hoy no habrá sido el mejor día, pero mañana será mejor, lo sé”.