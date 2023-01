Yolanda Ramos preocupa a María Casado al confesar que está pasando «una mala temporada»

Yolanda Ramos visitó el programa Las tres puertas, emitido el pasado miércoles en La 2, acompañada de María Casado, presentadora del programa, Pablo López y Teresa Perales para contar sus anécdotas o momentos más especiales de su carrera y vida. La humorista aprovechó el programa para sincerarse y hablar sobre la importancia de la salud mental y el duro momento que está viviendo actualmente.

Yolanda Ramos y María Casado descubrieron durante la entrevista que tenían muchas cosas en común, desde una infancia bastante dura por tener muchas responsabilidades hasta el lugar donde nacieron: “Soy sensible a unos niveles ya que a veces pienso que no estoy preparada para la vida”, en ese momento se generaba un silencio de tensión en el plató: “¿Pero tan intenso es? ¿Te produce hasta dolor?”, preguntaba la presentadora.

👉🏼“Me había olvidado de vivir”. Esto de Yolanda Ramos y @MariaCasado_TV sobre la maternidad, la precariedad y los derechos. Ver esta conversación en televisión es una delicia. Sinceridad, transparencia y verdad. | #LasTresPuertas pic.twitter.com/LeinPFgTFF — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 18, 2023

“En el alma sí, en el alma o donde sea. Es un vacío aquí, pero por el morro además, sabes, y cuando ya te viene algo es el drama padre. Es que tengo 54 años ya, cállate ya pesada”, intentado parar los pensamientos de su cabeza. La conversación cada vez se volvía más íntima y ambas contaban sus experiencias vitales: “Creo que parte de la sensibilidad que he heredado ha sido por parte de mi madre, lo que pasa es que no puedo hablar más porque es privado. Estoy escuchando un podcast que se llama cuadernos de ilógica donde habla de la sensibilidad y de que las cosas de la niñez te marcan mucho”, comenzaba explicándole a la presentadora.

Yolanda Ramos comentaba que a ella la habían tomado por tonta muchas veces y por esa razón le pagaban menos es su trabajo: “La humildad en mi profesión no es bien querida y está mal vista”, decía a la vez que comentaba que ella tenía muchos amigos de profesión así. Yolanda Ramos es fiel defensora de contar la verdad de su vida en televisión y no ir a fingir e interpretar un papel que realmente no te corresponde, es por esto que ha garantizado tener muchos problemas en su trabajo y con personas del sector.

Yolanda Ramos: “Cuando te ríes te importa una breva el futuro, eso es verdadera meditación”. #LasTresPuertas2 ⭕ https://t.co/kSkyeJn5bV pic.twitter.com/szLGotnVrD — La 2 (@la2_tve) January 18, 2023

Ante la pregunta de cómo ha sido ser madre, ella respondía que le costó muchísimo serlo tan mayor: “A la edad de ser madre no tienes trabajo, ni tiene trabajo tu compañero. Tienes que trabajar para podértelo pagar y al final los tienes a los 43 años y creo que estamos ante una sociedad de gente cansada y por eso no salimos a luchar por nuestro derecho. Estamos cansados de que nos tomen el pelo”, afirmaba durante el programa.

María Casado explicaba que ella ha habido momentos en los que se había olvidado de vivir, la humorista al escucharlo se sintió totalmente identificada y se dieron cuenta de lo conectadas que estaban. Uno de los momentos más fuertes de la noche fue cuando enseñaron que tenían el mismo tatuaje en el brazo, y además, era el único que se habían hecho.