Yaiza: primeras declaraciones tras ser expulsada disciplinariamente de ‘Supervivientes 2023’

Hace tan solo unos días, Yaiza era expulsada del programa Supervivientes 2023 de manera disciplinaria, después de haber hecho una serie de comentarios fuera de lugar contra sus compañeros, y de haber traspasado la línea roja. Ahora, en su regreso a España, la exconcursante ha dado sus primeras palabras, mostrándose muy arrepentida por lo que ha hecho.

Desde que entró al programa para sustituir a Gema Aldón, la superviviente no ha hecho más que meterse en peleas, especialmente con Adara Molinero y Asraf Beno. Sin embargo, el principal motivo de su expulsión fueron los insultos que dedicó al novio de Isa Pantoja fuera de cámaras, lo que Yaiza y sus compañeros no sabían era que el cámara había podido grabar todos los insultos. Es por ello que Jorge Javier Vázquez comunicaba la decisión de la organización: dar por finalizada la aventura de Yaiza en Supervivientes 2023.

Unos días después, la protagonista ha pisado el plató de Supervivientes Tierra de nadie: “Me arrepiento de todo menos de ir de visita. Tendría que haber ido a ver a Ginés y marcharme de la isla. A día de hoy no he asumido el ser concursante”, decía un tanto emocionada. Allí también se encontró con la hija de Ginés Corregüela, con la que tuvo una gran pelea: “No quiero conocerla, ella no quiso conocerme nunca”, expresaba Yaiza.

Miriam, la hija de Ginés, se defendía exponiendo que no la quiere conocer porque no tiene valores y lo único que ha hecho ha sido sacar el peor lado de su padre. Cuando parecía que todo estaba algo calmado, Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, quiso poner las cosas en su sitio: “Eres la persona más mentirosa de España”, terminó diciéndole a Yaiza.